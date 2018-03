Burkina Faso: Attaques de Ouagadougou - 8 militaires burkinabè tués et 80 blessés (bilan provisoire)

Le premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Me Benewendé Sankara invité le… Plus »

Il salué in fine la bravoure des forces de défense et de sécurité pour la réaction prompte qui a permis de réduire les conséquences de ces attaques. Bien avant, dans la matinée, une délégation gouvernementale est allée rendre visite aux blessés à l'hôpital Yalgado et au poste médical avancé situé au stade Dr Issoufou Joseph Conombo.

« A ce stade, nous pouvons dire qu'il y a un retour à la sérénité. Cependant les procédures d'urgence ont été déclenchés et son en cours et les enquêtes de la justice ont été ouvertes » a indiqué le ministre Sawadogo qui a précisé que les opérations de ratissages sont terminées.

En ce qui concerne l'Etat major général des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs. Des explosifs dont la charge a été suffisamment énorme pour occasionner « de graves destructions » et « de sérieux impacts » sur les personnes. Et à en croire le patron de la sécurité burkinabè, la facette sud de l'Etat major a été complètement soufflé.

