Sénégal: Le Port d'Anvers et de Dakar veulent collaborer plus étroitement

Le protocole d'entente contient un certain nombre d'engagements dans le domaine du marketing, dans le développement des relations commerciales, dans l'organisation d'événements commerciaux communs, ainsi que dans l'échange d'informations sur des sujets tels que les douanes et les taxes d'accise, la sécurité et la durabilité.

Avec un volume de fret annuel de 17 millions de tonnes, Dakar est présenté comme "l'un des ports les plus importants sur la côte de l'Afrique de l'Ouest" alors que le Port d'Anvers, est en termes de taille, le numéro 1 en Belgique et le numéro 2 sur le plan européen.

Étaient présents à la cérémonie de signature, Charles Michel, Premier ministre belge, et Alexander De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, tous deux en visite professionnelle au Sénégal, ajoute la même source.

Aboubacar Sedikh Bèye a signé pour le Port autonome de Dakar, et Kristof Waterschoot, PDG de deux filiales de l'Autorité portuaire d'Anvers (PAI and APEC), a quant à lui représenté le côté Anvers, selon un communiqué de presse, précisant que cet accord a été signé pour une période de cinq ans.

Dakar — Le Port d'Anvers (Belgique) et le Port autonome de Dakar ont signé vendredi un protocole d'entente en vue de collaborer plus étroitement au cours des prochaines années, a appris l'APS.

