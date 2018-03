Madagascar: Houcine Arfa, une épine dans le pied du pouvoir

L'affaire Hourcine Arfa continue de provoquer un véritable tumulte médiatique. Les révélations faites par ce dernier semblent trouver un certain écho auprès d'une partie de l'opinion et obligent le pouyoir à réagir. Cependant, l'offensive menée contre lui par le régime, loin d'y mettre fin, suscite une certaine méfiance du public. La polémique, loin de s'éteindre, est en train de prendre de plus en plus d'ampleur.

Les dénégations des personnalités accusées par Houcine Arfa d'avoir facilité son évasion n'ont pas réussi à décrédibiliser le témoignage de celui qui veut, dit-il, rétablir la vérité. Les conférences de presse organisées pour réfuter les accusations portées par ce dernier n'ont fait que le pousser à détailler les preuves qu'il dit détenir. Les articles sortis dans les journaux ont,peu à peu, semé un véritable doute sur la conduite de ceux qui ont été mis en cause. Les arrestations opérées jusqu'à ce jour n'ont pas levé la suspicion de l'opinion.

Le mandat international émis à l'encontre d'Houcine Arfa n'a jusqu'à présent pas été exécuté. Les plaintes déposées au parquet de Paris n'ont pas pour l'instant eu beaucoup d'effet. Celles qui l'ont été à Madagascar devraient suivre leur cours, mais l'homme qui se trouve en France n'éprouve visiblement aucune crainte. Il se dit prêt à produire toutes les preuves en sa possession pour démonter les accusations dont il fait l'objet. Elles sont, affirme-t-il, irréfutables.

Il s'agit de documents sonores qui peuvent être expertisés par des spécialistes. Le SMM a d'ailleurs décidé de mener ses propres investigations et a présenté, hier, ses résultats. Voilà où l'on en est pour le moment. Mais le feuilleton n'est pas près de prendre fin et de multiples rebondissements devraient avoir lieu. Les organes de presse devraient faire part de nouvelles révélations qui vont mettre de plus en plus dans l'embarras les personnes concernées par l'affaire et par ricochet le pouvoir en place. C'est une véritable épine dont ce dernier aura beaucoup de difficultés à se débarrasser.