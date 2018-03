Madagascar: Jubilé FMC - D'un même chœur pour le Seigneur

Dix bougies au compteur, pour une chorale, l'évènement est à marquer d'une pierre blanche ! C'est le cas pour « Faith Messenger Choir ».

La formation a fait appel à trois autres chorales pour chanter d'un même chœur pour le Seigneur. « The Called, Ycc, Jim Praise, Stk Orima » partageront la scène du CcEsca Antanimena cet après-midi. Les deux « worship leaders Pepe Shine » et Joseph d'Af donneront de l'envergure à la célébration. Amateurs de gospel, soyez au rendez-vous !

Danse urbaine. Point final sur « Ambony ambany"

Jour-J en approche pour le festival « Ambony Ambany battle for peace ». Après les ateliers et les rencontres, place aux choses sérieuses au Palais des Sports Mahamasina. Antananarivo vibrera sous les mouvements des danseurs de tous horizons. 410 danseurs sur une même plateforme promettent un grand régal pour les yeux. Entre les multiples « battles », les mini-shows et autres, l'exhibition verra deux équipes s'affronter. Madagascar versus La Réunion, soit le choc des titans entre les danseurs des deux îles. Sans perdre pour autant l'esprit même du festival prônant toujours la paix. Un des plus grands évènements en matière de culture urbaine, le festival fait vibrer bien des gens animés par la même passion et qui marchent ensemble pour une cause commune. Placée sous le signe de la paix, c'est une rencontre qui prône le partage.