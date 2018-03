Madagascar: Basket-ball / Coupe du président - Telma réitère son engagement

En effet, chaque année, la Coupe du président contribue à mettre en avant les meilleures équipes dans les zones définies à travers le pays, l'occasion de découvrir les nouveaux espoirs du basket-ball malgache, mais aussi et surtout d'offrir à chaque club la chance d'évoluer, de se dépasser et de pousser les limites encore plus loin. Telma a doté en matériels les équipes gagnantes de chaque zone - gourdes et sacs à dos - afin de mieux se préparer aux étapes à venir, notamment les « Play Off », à Tuléar, du 10 au 18 mars prochain.

La compétition aborde la phase des demi-finales pour la zone centre sud à Fianarantsoa ce jour et celle de la zone centre à Toamasina. Telma, en tant que partenaire N°1 du basket-ball à Madagascar et Sponsor officiel de la FMBB, a accompagné ces compétitions depuis le début du mois. Partenaire depuis la première édition, Telma a réitéré son engagement à soutenir cette grande compétition.

