Madagascar: BaoBad Badminton - En jumelage avec le Stade Laurentin Badminton

La vulgarisation de sa discipline reste un des mots clés de Baobad Badminton Madagascar. S'ils pratiquent, c'est parce qu'ils ont les matériels adéquats et les moyens pour le faire. Et avec le projet 1.000 raquettes pour Madagascar, c'est réussi. Mais Johary Rasolondraibe et Baobad ne s'arrêtent pas là. Voici trois ans qu'ils ont lancé le projet de parrainage des joueurs.

« Pour respecter son engagement en tant que « Club Solidaire SOLIBAD » et pour permettre aux jeunes les moins nantis de pratiquer ce sport, le club a lancé plusieurs projets de solidarité ». Ainsi, le club a testé le parrainage des jeunes badistes issus de milieux défavorisés pour les aider à non seulement progresser dans la pratique de cette discipline sportive, mais également pour soutenir les familles dans le parcours scolaire des badistes qui risquent à tout moment la déscolarisation. Et les essais ont été concluants, car les prises en charge font partie des meilleurs badistes comme ils enregistrent de très bons résultats scolaires à l'instar d'Alpha, de Fabio, ou encore de Nandos.

Cette année, cela va prendre de l'ampleur que ce soit à Madagascar ou en France. Avec le Stade Laurentin Badminton, un club de badminton de Saint-Laurent du Var et deux de ses membres, un tournoi est organisé pour la levée de fonds. Anne et Sébastien, des membres du club sont déjà venus à Madagascar. Et le même club, le SLB va ainsi parrainer deux des meilleurs joueurs du club BaoBad durant toute la saison avec Fabio et Tahirivola, multi-champions dans leur catégorie et démontrant un parcours scolaire sans faute. Un projet qui mérite qu'on l'appuie.