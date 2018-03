Madagascar: Shinzo Abe / Coralie Gevers - En campagne avec le président candidat

L'Ambassadeur du Japon et la Représentante de la Banque mondiale s'étaient-ils faits avoir comme des « Bleus » ?

En voyant l'Ambassadeur du Japon et la Représentante de la Banque mondiale à Fort-Dauphin où le président candidat a présenté sa « Vision Emergence 2030 », plus d'un observateur en restaient... bleu. Quant à l'opposition, elle a vu... rouge.

Des femmes de l'Anosy en robe bleue et blanche ; mêmes couleurs deux tons pour les housses des chaises placées aux premières rangées dans la grande salle de la commune urbaine ; le logo bleu de l'UNICEF se distinguait aussi sur les cartons des 10 ordinateurs ; idem pour le coloris des boîtes de 1163 téléphones portables, don de l'USAID, du FIDA et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Jusqu'à la mer située en contrebas du lieu de la cérémonie qui ressemblait à un meeting électoral, tout était « bleu » le 28 février dernier à Tolagnaro. A part le ciel recouvert de nuages, car il pleuvait ce jour-là.

Première Dame. « En dépit du mauvais temps, la population de Taolagnaro était au rendez-vous avec le Chef de l'Etat qui a relevé, à travers l'accueil, la détermination de l'Anosy d'avancer sur la voie du développement, avec persévérance et dans la confiance mutuelle », pouvait-on lire dans le communiqué de presse de la Présidence. Et qui rapporte également que « Coralie Gevers, la Représentante de la Banque mondiale, a souligné que la présence de la Première Dame, qui est la marraine de la santé maternelle et infantile, témoigne de l'importance que le couple présidentiel accorde à la mère et à l'enfant, à travers les différents services sociaux ».

Président Rajaonarimampianina. Le communiqué d'Iavoloha qui ne demandait pas mieux, de relater aussi que « pour sa part, l'Ambassadeur japonais Ichiro Ogasawara a mis en relief la volonté du Japon d'apporter son appui, à travers l'UNICEF, au projet « Amélioration de l'Environnement de la Santé et de l'Assainissement pour les enfants au Sud de Madagascar » avec un financement de plus de 4 millions USD. Il a notamment déclaré que ce projet répond directement aux priorités présentées par le Président Rajaonarimampianina au Premier ministre Shinzo Abe, lors de sa récente visite au Japon, en l'occurrence la situation du Sud et la santé de la mère et de l'enfant ».

Toile de fond. Au-delà du langage et usages diplomatiques qui n'occultent pas pour autant le devoir de réserve, force est de constater qu'en cette année électorale, l'Ambassadeur nippon, la Représentante de la Banque mondiale et celle de l'OMS, Charlotte Ndiaye - également présente à Taolagnaro - ont indirectement et involontairement participé à la campagne du poulain des « Cravates bleues » qui prend d'ailleurs une longueur d'avance pour la prochaine course à la magistrature suprême. Faisant fi de l'égalité de chances préconisée justement par la communauté internationale dont certaines composantes donnent l'impression de faire le jeu de l'actuel locataire d'Iavoloha qui brigue un second bail de 5 ans. Toutes les chancelleries le savent, à moins de n'y voir que du ... bleu. Comme la couleur de l'immense drapeau qui servait de toile de fond à la tribune officielle aux différents orateurs. Y compris pour Coralie Gevers et Shinzo Abe lors de leurs interventions. Au propre comme au figuré.