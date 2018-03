Madagascar: SeFaFi - Contre l'instrumentalisation de la religion par les politiciens

Une telle laïcité saine garantit à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion et à la religion de vivre librement sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt et quelque fois peu conforme, voire contraire à la croyance ». Sur le financement des campagnes électorales, le SeFaFi pense qu'il s'avère important d'indiquer le plafonnement ce qui n'est guère facile. Quant au « prix plancher », il trouve que ce serait indispensable dans la mesure qu'il y ait des candidats qui ne vont jouer que le rôle de figurants.

Respect. D'ailleurs dans un extrait de ce 16e recueil, intitulé « espérer contre toute espérance », le SeFaFi fait état que « la saine laïcité signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les rapports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre les deux. Aucune société ne peut se développer sainement sans affirmer le respect réciproque entre politique et religion en évitant la tentation constante du mélange ou de l'opposition.

