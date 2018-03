Madagascar: "American School of Antananarivo" - Lancement de bourses d'études

L' « American School of Antananarivo » (ASA) lance pour la deuxième fois, à partir du 12 mars, un appel à bourses d'études à l'endroit des enfants malgaches désireux d'y poursuivre leurs études secondaires. 90% des frais de scolarité seront pris en charge par l'ASA et les 10% restants (à partir de 2000 dollars par an) incomberont aux parents.

Selon Danielle Andriantsiferana, Responsable communication de l'ASA, ces bourses sont octroyées à des enfants malgaches, dans le dessein « de faire bénéficier à un plus grand nombre de Malgaches, le système éducatif américain et du Baccalauréat international avec tous les avantages et les ouvertures qu'il implique. Les frais de scolarité étant rarement à la portée des parents, nous nous sommes fixés comme mission d'appuyer à la hauteur de nos moyens, les étudiants les plus méritants et les plus motivés. ». En effet, il s'agit avant tout d'une bourse d'excellence. Ainsi la motivation et l'excellence académique, un niveau d'anglais (lu et écrit) correct, ainsi qu'une personnalité sensible et ouverte à l'interculturalité sont les principaux critères d'admissibilité à cette bourse.

Modalités. Après la sélection de dossiers, les candidats présélectionnés passeront des tests de niveau des tests psychotechniques et bien sûr des entretiens. Cependant, il ne faut pas non plus se leurrer, le volet financier est important dans l'octroi de cette bourse, car il faut que les parents soient à même de contribuer à hauteur de 10% - c'est-à dire au moins 2.000 dollars par an allant crescendo selon le niveau- à la scolarité de leurs enfants, sans compter la cantine et le transport scolaires au besoin. Par ailleurs, un renforcement de capacités en anglais est offert aux boursiers pour faciliter leur appropriation de l'anglais américain comme outil de travail principal.

Témoignages. En 2017, trois étudiantes malgaches furent sélectionnées parmi 120 candidats : Marine, Jennifer et Fiona. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Elles en ont profité, au passage, pour partager quelques bribes de leurs expériences et faire passer des messages à l'endroit des adolescents malgaches, qui comme elles, désirent poursuivre leur cursus à l'ASA. A Marine,15 ans et les yeux pétillants de se lancer : « Je me sens épanouie en étudiant ici, j'ai un peu la sensation d'apprendre en m'amusant, sans stresser et d'être un membre actif de ma communauté, notamment grâce au « Service learning group », qui nous permet de contribuer à rendre le monde un peu meilleur, par le biais d'activités caritatives dans le volet éducatif, sportif, ou d'animation de la jeunesse. » Fiona, rayonnante de joie, d'enchaîner : « Il ne faut pas hésiter à tenter sa chance, moi au début, je me suis inscrite comme ça, mais je suis restée optimiste et voilà j'ai été reçue ! Alors préparez-vous et n'hésitez pas à vous inscrire. »