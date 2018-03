Madagascar: Syndicalisme - Renforcement de la coopération entre Memur-Sen et le FISEMA

La Memur-Sen et la FISEMA ont décidé d'unir leurs forces pour un mouvement syndical plus efficace.

Le mouvement syndical malgache s'associe avec celui de la Turquie. Memur-Sen, la plus grande confédération des Syndicats des Fonctionnaires en Turquie a effectué une mission en terre malgache, du 27 au 28 février dernier. Conduite par son vice-Président Haci Babyram Tambul, accompagné de l'Expert en Relations Internationales, Nihat Aksen, cette délégation a eu une séance de travail avec les cadres de la FISEMA, dirigés par son Secrétaire Général José Randrianasolo. Une rencontre au cours de laquelle les deux confédérations ont décidé de renforcer leur collaboration. Et ce, par le biais de partages d'expériences et de mise en place d'un programme de formation touchant différents domaines du mouvement syndical. La FISEMA a aussi confirmé son engagement à soutenir l'effort de Memur-Sen dans la mise en place d'un Réseau Syndical Mondial fort. Un réseau qui regroupera des Confédérations Syndicales de 60 pays totalisant pas moins de 180 millions de travailleurs essentiellement issus des pays du Sud.

A noter que dans le cadre de cette coopération, Memur-Sen axe principalement ses efforts dans la Formation des différents Cadres Syndicaux de ses Partenaires. La Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération des Syndicats des Travailleurs des Energies et des Mines(FSTEM) affiliée à la FISEMA vient de bénéficier d'une formation de haut niveau à Ankara du 9 octobre au 13 novembre 2017. En tout cas, la FISEMA bénéficiera dans le cadre de cette coopération des expériences et des ressources de Memur-Sen qui est la plus grande confédération des syndicats des fonctionnaires en Turquie. Elle compte un million de membres sur les 3,2 millions de fonctionnaires existants ; et 3,8 millions syndiqués à Memur-sen sur les 16 millions de la population active.