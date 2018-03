Madagascar: IMGAM - Une convention de partenariat avec les grandes écoles rattachées à FIGS

Cet Institut cible dès cette année ses anciens étudiants à tirer profit de cette opportunité. Une mobilité des étudiants de FIGS à Madagascar est aussi prévue dans le cadre de cette convention. « Notre objectif vise à faire de Madagascar un pays incontournable dans le monde des affaires via un savoir-faire et un potentiel de ressources humaines fournis par l'IMGAM. « Malagasy Mahay Mahavita » ou textuellement « Malagasy compétent et efficace » constitue d'ailleurs notre slogan », a conclu Rakotoson Martin Pierre.

Stage payant. « C'est une grande opportunité pour les jeunes étudiants. En effet, ceux-ci n'ont plus à refaire une année d'études en France tout en bénéficiant des frais de scolarité préférentiels dans le cadre de cette convention de partenariat. Ils seront ensuite diplômés des grandes écoles reconnues par les grandes entreprises françaises. Mais ce n'est pas tout ! Les étudiants poursuivant leurs études à FIGS bénéficieront également d'un stage payant d'une durée de six mois après avoir effectué cinq mois de formation académique », a-t-il poursuivi. Notons que l'IMGAM formant des professionnels depuis bientôt 25 ans, compte actuellement près de 5 000 étudiants.

Il s'agit notamment du « Business School IDRAC » proposant les parcours en marketing et gestion de projet, de l'école 3A qui offre une discipline en entrepreneuriat social, de l'IFAG, de l'ESAM qui se spécialise en matière de finance d'entreprise, de l'IGS-RH, d'ILERI formant sur le tourisme, de SUPdeCOM, de l'IET prodiguant la formation en développement durable et de l'IHEDREA proposant un parcours en agrobusiness », a évoqué Rakotoson Martin Pierre, président de cet Institut lors d'une rencontre avec la presse hier.

L'Institut de Management des Arts et des Métiers (IMGAM) représenté par son président, Rakotoson Martin Pierre et « France International Graduate School » (FIGS), représenté par son directeur du Développement international, Bénédicte Favre, viennent de signer une convention de partenariat. « Cette convention porte sur l'accompagnement administratif des étudiants de l'IMGAM à poursuivre leurs études au niveau des dix grandes écoles rattachées à FIGS.

