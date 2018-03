Sénégal: Coopération portuaire - Dakar et Anvers font cap ensemble

Le Port autonome de Dakar et celui d'Anvers de Belgique ont signé, hier, un protocole de coopération dans les domaines du marketing et du développement des affaires.

Le Port autonome de Dakar et celui d'Anvers viennent de franchir un nouveau cap dans leur partenariat déjà exemplaire. Leurs Directeurs généraux respectifs, Ababacar Sedikh Bèye et Kristof Waterschoot ont signé, hier, un protocole d'accord allant dans le sens de mettre en œuvre une coopération relative au marketing et au développement des affaires. Ledit document a été paraphé en présence du Premier ministre Belge, Charles Michel et du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Guèye. Le protocole d'accord porte sur cinq points : l'organisation d'évènements commerciaux conjoints, la publicité mutuelle par des actions de marketing, l'échange d'informations non confidentielles sur le fonctionnement des ports, les douanes, la sécurité et la durabilité, l'échange et le développement de meilleures pratiques...

Pour le Directeur général du Port de Dakar, ce partenariat avec celui d'Anvers sort des sentiers battus en ce sens qu'il consacre « efficacité et coopération mutuellement bénéfique dans des domaines divers ». Pour Ababacar Sedikh Bèye, ce partenariat est dicté par le réalisme « au regard du positionnement respectif de nos ports par rapport à nos arrières pays maritimes ou terrestres mais également par une volonté commune d'amélioration continue de nos services portuaires ».

Dans sa quête de devenir un hub régional, le Port de Dakar va ainsi profiter de l'expertise et de l'excellence opérationnelle du Port d'Anvers qui, en plus d'être le deuxième port européen le plus important, est le premier port d'Europe en ce qui concerne les trafics avec le continent africain. Ces atouts précieux, doivent être mis à profit par le Port de Dakar pour renforcer les capacités de son capital humain par la formation et l'augmentation de ses performances.

Le Directeur général du Port d'Anvers fait chorus. Kristof Waterschoot a salué, en ce protocole, «un vrai accord » avec un plan de travail bien défini qui allie formation et investissement. Une manière, pour lui, de dire que ce partenariat scellé n'est pas pour amuser la galerie mais il se fonde sur une vision commune de développer une coopération mutuellement bénéfique à travers des actions concrètes. « Nos deux ports sont les moteurs des économies de nos deux pays. Nous n'avons pas signé un accord de politesse, nous développons un vrai plan de travail avec l'idée de développer beaucoup de projets ensemble », a-t-il déclaré.

Le Royaume de Belgique a toujours été au cœur du développement du Port de Dakar. A titre d'exemple, on peut citer l'entreprise Sea Invest concessionnaire pour 25 ans du Terminal pétrolier du Port de Dakar ou encore l'entreprise Jan de Nul qui a dragué le chenal d'accès.