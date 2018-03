Ile Maurice: BP MSM - Des membres exigent des réponses sur l'affaire Platinum Card

Notre interlocuteur pense même si Pravind Jugnauth demande à la présidente de démissionner, mis à part Anil Gayan et Ivan Collendavelloo, il ne voit personne d'autre quitter le gouvernement du côté du Muvman liberater. «C'est sûr que le MSM aura toujours une majorité confortable et aura une plus grande sérénité pour poursuivre son travail.»

S'il y a Showkutally Soodhun qui s'est exprimé haut et fort sur l'affaire Platinum Card, d'autres membres du MSM évoquent aussi cette affaire entre eux. Depuis le mercredi 28 février, dès la parution des articles sur la présidente de la République, il y a un malaise grandissant parmi de nombreux députés et ministres du MSM.

Que se passera-t-il au bureau politique du Mouvement socialiste mauricien (MSM) aujourd'hui, samedi 3 mars ? La première réunion de 2018 risque d'être chaude avec l'affaire Platinum Card. Celle-ci sera certainement évoquée au Sun Trust. Deux députés du MSM, à savoir Soodesh Rughoobur et Zouberr Joomaye, ont laissé entendre qu'ils souhaitent avoir plus de détails sur cette affaire. D'autres, de par leurs réactions, se sentaient mal à l'aise quand nous les avons interrogés.

