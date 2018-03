Ile Maurice: Article de Weekly sur la présidente - La State House demande une enquête

Il est faux de dire que la présidente de la République a été payée pour son allocution lors de l'African business and social responsibility forum. C'est ce qu'indique la lettre envoyé par Motichand Seebah, Secretary to the President of the Republic of Mauritius, au commissaire de police.

La lettre fait référence à un article paru dans le magazine Weekly de la semaine dernière et dans un autre hebdomadaire évoquant la participation d'Ameenah Gurib-Fakim à ce séminaire organisé par Analysis Co Ltd. L'article soutenait qu'on lui aurait payé Rs 10 000 à cet effet.

L'auteur demande l'ouverture d'une enquête sur ces deux articles. L'affaire a été transmise au Central Criminal Investigation Department le mardi 27 février.