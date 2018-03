Ile Maurice: Affaire Platinum Card - Les dépenses de la présidente corroborent avec ses voyages

26 décembre 2016 : Retour à Maurice où la présidente paye Rs 71 080,00 et Rs 21 974,00 à BS Travel Mgt Ltd.

18 décembre 2016 : Elle dépense plus de Rs 90 000 à l'hôtel Roberto Nialdi Collection, EUR 260,00 à La Renascente, et Rs 19 635,24 à Altariva à Rome.

19 novembre 2016 : Visite à Chennai, Lucknow et New Delhi en Inde. La visite au Swaminathan Institute à Chennai est prise en charge par des corps multilatéraux.

11-12 octobre 2016 : Les relevés de la carte de crédit démontrent un achat pour Rs 39 856,29 à Noul LLC à Dubai. Le 12, Ameenah Gurib-Fakim décaisse Rs 5 895,56 à Apparel et Rs 10 514,94 à coach BR of Al Tayer à Dubai, spécialisé dans le Leather ProductTrading. Le même jour, la présidente fait des achats à hauteur de Rs 5 001,17 chez Shoe Plaza LLC à Dubaï.

12 septembre 2016 : La carte de crédit est utilisée pour des dépenses de Rs 77 309,17 et Rs 5 858,97 à l'Ebury Hotel et à Abode à Canterbury en Angleterre. La fille de la présidente de la République étudie à l'université de Kent qui se trouve à Canterbury.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.