Sénégal: Saint-Louis - Le budget du Conseil départemental arrêté à plus 236 millions de FCfa

Le projet de budget de l'exercice en cours, du Conseil départemental de Saint-Louis, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 236.833.530 FCfa contre une prévision de 236.624.639 FCfa en 2017, a été adopté à l'unanimité par les conseillers départementaux. C'était lors de la session budgétaire. Selon le secrétaire général du Conseil départemental, Amath Dia, le fonds de concours de 2018 n'a pas été budgétisé.

« Par prudence, le Conseil départemental de Saint-Louis attend la notification officielle pour pouvoir l'intégrer en autorisation spéciale de recettes et de dépenses ». En présence du représentant du préfet de Saint-Louis, Me Moustapha Baye a précisé que les recettes proviennent du résultat de fonctionnement reporté, de la dotation de fonctionnement de l'Etat et du résultat d'investissement reporté. Les recettes de fonctionnement sont estimées à 177.120.723 FCfa. L'autorité départementale a signifié que les recettes d'investissement sont constituées uniquement du résultat d'investissement. Elles s'élèvent à 59.712.807 FCfa. A signaler que le projet de budget ne comporte pas de mouvement financier. Evoquant des dépenses, Me Mbaye a souligné que les prévisions de dépenses du budget 2018 s'élèvent à la somme de 236.833.530 FCfa. Le secrétaire général du Conseil départemental de Saint-Louis, Amath Dia, a indiqué qu'il est prévu dans la rubrique « Service 706 : Education - Jeunesse - Culture et Sport » un montant reliquataire de près de plus 12 millions de FCfa.

L'argent est destiné à la construction de classes. 233.364.000 FCfa seront aussi débloqués pour des travaux d'aménagement, la construction de trois blocs administratifs à Ngallèle, Gandon et Rao ainsi que pour les travaux réhabilitation du Cem Samba Ndiémé Sow, de Fara Mbodj et de Bango.