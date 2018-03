Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Les Turcs disposés à s'impliquer

Le ministre du Commerce, du Secteur informel, Alioune Sarr, a reçu, hier, une délégation d'hommes d'affaires turcs pour nouer des partenariats avec le secteur privé sénégalais évoluant dans l'exportation de graines d'arachide en vue de participer à la campagne arachidière dont l'importante production, de cette année, peine à être écoulée.

« Le partenariat entre le Sénégal et la Turquie se porte très bien. Nous l'assumons sans complexe. Il n'y a aucun risque à faire du business au Sénégal». Ces propos du président Macky Sall et son appel du pied à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle au Sénégal, pour l'écoulement de la production arachidière, ont eu un écho favorable auprès des hommes d'affaires turcs qui ont été reçus, hier, en audience, par le ministre du Commerce, du secteur informel. Alioune Sarr a mis en relation ces opérateurs turcs avec leurs homologues sénégalais évoluant dans le secteur des oléagineux pour nouer des partenariats aux fins de participer à la campagne de commercialisation arachidière en travaillant à l'écoulement d'une partie des graines en Turquie. Le ministre était entouré des dirigeants de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex), de l'Agence de régulation des marchés et des produits tropicaux (Arm) et de la Direction du commerce intérieur.

Au terme des discussions qualifiées de « cordiales et fructueuses à tout point de vue », les deux parties ont convenues de deux phases qui seront supervisées par le ministre du Commerce. La première consistera à commercialiser des quantités déjà enlevées par les exportateurs sur le marché turc. Sur ce point, le ministère du commerce s'engage à accompagner, à travers l'Asepex, tous les exportateurs sénégalais intéressés par le marché turc. Déjà, les dispositions sont prises à l'Asepex pour identifier les potentiels autres acheteurs mais aussi mettre à la disposition des exportateurs, les informations utiles relatives aux conditions d'exportation notamment les normes et standards exigés par le marché turc en produits alimentaires.

Quant à la seconde phase, elle consiste à l'installation d'une industrie de transformation d'arachide au Sénégal, permettant ainsi de valoriser davantage la matière première et d'ouvrir d'autres marchés aussi bien dans la sous-région que dans les autres marchés. En sus, les partenaires turcs sont prêts à installer une usine au Sénégal pour le raffinage de l'huile d'arachide. En outre, l'Asepex a, dans ce cadre, reçu le président du groupe « TOSYALI Holding, premier et plus grand investisseur en Turquie du secteur privé dans l'industrie de la sidérurgie, pour explorer les opportunités d'exportation de produits sénégalais en Turquie. Le groupe s'intéresse également à l'exportation de la ferraille et des produits ferreux transformés finis. Dans la foulée, l'Asepex a présenté à ces hommes d'affaires turcs, les opportunités commerciales que leur offre le Sénégal.

Avant les Turcs, le président Macky Sall, en tournée à Kaolack, avait invité les Chinois à participer à la campagne de commercialisation de l'arachide. « L'agriculture est un sujet qui nous intéresse et nous avons l'occasion d'avoir l'ambassadeur de Chine avec nous. Je viens de lui parler, avec son conseiller commercial pour inviter les entreprises chinoises qui s'intéressent à notre arachide, à avoir une participation plus active dans la campagne de commercialisation de l'arachide», avait-il déclaré. En effet, avec une production 1.400 000 tonnes, la présente campagne arachidière, principale culture de rente du Sénégal, ouverte depuis décembre dernier, a connu des difficultés de financement, particulièrement dans le bassin arachidier (Kaolack , Fatick et Kaffrine) et dans la région de Kolda.