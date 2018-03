Sénégal: Ligue 2 / 14ème Journée - Pikine pour conforter sa place de leader, Gorée et Port à la relance

Dimanche, le leader As Pikine reçoit Jamono de Fatick. Les Pikinois qui ont terminé champions de la phase aller auront à cœur de démarrer la phase retour sur une belle note. Une victoire permettrait aux banlieusards de tenir à bonne distance leurs poursuivants. Gorée essaiera de se racheter face au Duc tandis que le Port croisera le fer avec Africa Promo. Dans les autres rencontres de cette journée, Renaissance affrontera Ngor et Etics jouera Cayor Foot dans un derby thièssois.

Après une trêve de deux semaines, la Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec la 14e journée marquant le début de la phase retour. Le leader AS Pikine tentera de conforter sa place dimanche face à Jamono de Fatick. Ses poursuivants, Gorée et Port, essaieront de se relancer face respectivement au Duc et à Africa Promo Foot.

