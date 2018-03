Sénégal: Promotion des droits des femmes - L'Etat ouvert à toute proposition de réforme

Contre les dispositions discriminatoires en défaveur des femmes qui demeurent toujours malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics, le gouvernement est encore ouvert à toute proposition de réforme visant à promouvoir les droits de la gent féminine.

Le gouvernement reste attentif à toute proposition de réforme juridique allant dans le sens de la promotion des droits humains. C'est ce qu'a déclaré avant-hier Ndèye Saly Diop, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre à l'ouverture de l'atelier de partage du rapport du comité technique de révision des normes discriminatoires contre les femmes avec le Collectif des femmes parlementaires. Elle a rappelé que le Sénégal a signé et ratifié l'ensemble des instruments et mécanismes internationaux pertinents relatifs aux droits humains et particulièrement aux droits de la femme et de la fille. Elle a souligné dans le même sillage, les efforts faits par l'Etat notamment la constitution de 2001, la Loi sur la Parité dans les instances électives et semi-électives et le Référendum de 2016 qui affirme en son préambule l'adhésion du Sénégal à «la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979».

Ndèye Saly Diop a aussi précisé que les autres réformes qui pourraient être entreprises doivent préserver l'équilibre social dans une perspective de Développement humain durable prenant en compte l'équité et l'égalité de genre conformément aux orientations du Président de la République qui a décrété 2018. La cérémonie de partage du rapport objet la rencontre a été possible grâce au soutien du Projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de Genre financé par le gouvernement Italien.

Toute proposition de révision a besoin du soutien des différentes parties prenantes particulièrement le pouvoir législatif, quelles que soient leur pertinence et leur justesse. Le gouvernement peut compter sur les femmes parlementaires. Awa Guèye, présidente du collectif des femmes a souligné l'engagement des parlementaires à accompagner toute réforme visant à renforcer la présence des femmes dans les instances de décision. Elle s'est réjouie des efforts réalisés qui ont permis d'avoir 64 femmes (42, 66%) sur les 120 députés qui ont constitué la dernière législature et 69 (41,5) sur les 165 députés de la 13ème législature. « Le nombre de députés femmes a augmenté, mais le taux a baissé. D'où la nécessité de renforcer les progrès réalisés », a dit la présidente.