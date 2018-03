Congo-Brazzaville: UNESCO - Henri Ossebi, nouveau délégué permanent du Congo

Nommé depuis mai 2017, Henri Ossebi, succédant à Jean-Marie Adoua, a présenté ses lettres de créance au siège de l'Unesco à Paris.

Le vendredi 2 mars, Audrey Azoula, directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a reçu Henri Ossebi, ambassadeur, qui lui a remis les lettres de créance l'accréditant en qualité de délégué permanent du Congo auprès de l'Unesco.

Le nouvel ambassadeur, délégué auprès de l'Unesco, est sociologue. Homme politique, il a dirigé le parti de la majorité présidentielle « Agir pour le Congo », mais a également rempli la fonction de ministre dont le dernier poste était le portefeuille de l'Énergie et de l'hydraulique de 2011 à 2016.

En tant qu'écrivain, il a publié des ouvrages tels que : Affirmation ethnique et discours idéologique au Congo : essai d'interprétation, 1982, 22 p. ; Gabriel Gosselin (dir.) et Henri Ossébi (dir.), Les sociétés pluriculturelles, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1994, 143 p. ; Ethnicité, logiques partisanes et crises transitionnelles en Afrique : le cas du Congo, Dakar, Codesria, 1995, 19 p. ; Claude Beauchamp (dir.), « La sociologie africaine aujourd'hui : contexte, contraintes et perspectives identitaires », dans Démocratie, culture et développement en Afrique noire, Montréal, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1997, p. 319-328 et « De la galère à la guerre : jeunes et « Cobras » dans les quartiers Nord de Brazzaville », Politique Africaine, no 72 « Les deux Congo dans la guerre »,‎ décembre 1998, p. 17-33.