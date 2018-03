Congo-Brazzaville: Boxe professionnelle - Le Congo abritera le Championnat d'Afrique fin mars

Le président de la Linaboxe-pro du Congo, Brice Roland Ikoungou-Obanda, a, quant à lui, signifié que la qualification des athlètes qui prendront part à ce championnat est liée au palmarès : le nombre de victoires, la régularité du boxeur. L'âge requis est de 30 ans au moins. Et, il faut au préalable pratiquer la boxe amateur. Par la même occasion, il a dévoilé d'autres activités inscrites dans l'agenda de la structure qu'il dirige. En dehors de la détection, l'encadrement, une compétition dénommée Edith-Lucie- Bongo-Ondimba est prévue du 12 au 13 mars à Oyo. Entre juin et juillet, la coupe de la ligue sera organisée. Brice Roland Ikoungou-Obanda a également révélé que la Linaboxe-pro du Congo va initier les athlètes à l'entrepreneuriat dans le cadre du projet crédit mutuel pro que la ligue mettra en place.

Il faut aussi souligner que la qualité des infrastructures dont dispose le Congo fait que le pays soit sollicité pour abriter des compétitions internationales ou encore que ses candidatures pour les abriter sont de plus en plus considérées.

Le Championnat d'Afrique de Boxe professionnelle sera une grande première, en Afrique, pour la Ligue nationale congolaise de la discipline (Linaboxe-pro) mise en place, il y a à peine six mois. Cinq combats sont prévus pour cette échéance. Deux mettront aux prises des boxeurs professionnels suffisamment outillés dont le Congolais Urçus Samba qui en découdra avec un compétiteur ghanéen. Pour les trois autres, ce sont les boxeurs congolais qui vont se mesurer faisant ainsi leur entrée dans l'arène de la boxe professionnelle. « Le Congo, pays d'Anaclet Wamba et de Lorry Pembouabeka (champion d'Afrique en titre en boxe amateur) est un pays de boxe. C'est donc logique que ce pays abrite de tels évènements », a indiqué le promoteur et président de la Ligue nationale de boxe professionnelle de la RD Congo, Mukadi Manda, ancien champion du monde et un des animateurs de la conférence de presse au cours de laquelle le choix du Congo d'abriter la compétition continentale a été officialisé au gymnase Henri Elendé.

