Me Papa Khaly Niang salue la mesure prise par le président Macky Sall de proroger à titre exceptionnel le contrat des Asp. Le directeur de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp) nous parle aussi de sa structure, de ses projets et partage les acquis des agents. Entretien.

Comment avez-vous accueilli la mesure présidentielle de proroger le contrat des agents de sécurité ?

Nous avons accueilli cette mesure de manière très positive. C'est une mesure qui relève de l'équité et de la justice compte tenu de l'immense travail abattu par les agents de sécurité de proximité. L'agence est une réflexion profonde du chef de l'Etat qui a voulu apporter une réponse au problème de sécurité des citoyens. C'est un nouveau modèle de volontariat qui consiste à recruter des jeunes pour servir leur pays. C'est un engagement civique de deux ans renouvelable une fois. Le président Macky Sall vient de prendre une mesure exceptionnelle de proroger le contrat, le ramenant à 6 ans. Bien évidemment cela est une décision humanitaire. C'est aussi une manière de saluer ce qui a été fait. C'est une mesure encourageante qui est en phase avec sa politique de valorisation du capital humain. Le Président a compris qu'on ne doit pas laisser les jeunes sans occupation. Grâce à une volonté politique affichée et réaffirmée, ces jeunes sont aujourd'hui mis dans le domaine de la sécurité au sens large. La sécurité, dans ce sens, ce n'est pas la Police. Comme je l'ai dit, la notion de sécurité est plus large. Il y a la sécurité publique qui est du ressort de la Police et de la Gendarmerie, la sécurité civile assurée par la Direction de la protection civile et la sécurité de proximité qui est une affaire de tous. C'est ce qui donne un sens à cette mesure que vient de prendre le chef de l'Etat.

Vous voulez dire que cette prorogation est une manière pour le chef de l'Etat de magnifier le travail effectué par les Asp ?

On peut le dire. Non seulement le Président Macky Sall est satisfait mais le fait de le dire à la réunion solennelle du Conseil des ministres est assez fort. Il a vivement remercié et félicité les Asp. C'est une marque de reconnaissance à toute la jeunesse du Sénégal. Il appartient, à notre tour, de faire un retour de reconnaissance. Le volontariat est à la fois difficile et agréable. C'est un sacrifice, un don de soi. On voit les Américains, les Japonais venir chez nous, dans les villages lointains, pour apprendre nos langues, déguster nos plats. Et ces volontaires sont, le plus souvent, des cadres de haut niveau. C'est un bel exemple de citoyenneté. Le Président Sall est justement guidé par ce même état d'esprit. Il veut dire aux jeunes du Sénégal, à travers les Asp, que le Sénégal compte sur eux pour se construire et rivaliser avec les autres nations. Je dois reconnaître que les jeunes ont bien compris cette volonté politique. Parce que parmi les Asp, il y a des titulaires de Master qui ont accompli le service militaire. Il y a même des gens à mobilité réduite. Tout cela pour montrer la pertinence de la vision d'un président qui a fini de comprendre que la sécurité, ce n'est pas que l'action. Le fait d'alerter est en lui-même un acte de sécurité.

Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan ?

L'agence fête son quatrième anniversaire. Et en toute modestie, nous pouvons être fiers du travail accompli. Dix mille jeunes (garçons et files) ont été recrutés sur l'ensemble du territoire national, 3.000 ont quitté pour faire autre chose, 2.000 mis à la disposition de la Police, 1.000 à la gendarmerie, 2.000 aux Collectivités locales et le reste réparti entre d'autres structures et quartiers du pays. Le défi du maillage national est donc la première satisfaction. Le premier défi relevé par l'agence. Nous sommes les seuls à être sur tout le territoire national et à tous les services. Depuis sa mise en place, l'Asp travaille avec la Police de manière efficace.

L'agence a fortement contribué au renforcement des effectifs de la Police. Nous avons permis à la Police de se rapprocher de la norme qui veut qu'il y ait un policier pour 1.000 habitants. Et dans un contexte de terrorisme, ce ratio national est facilement faussé parce que derrière un terroriste, il faut 20 policiers ou gendarmes.

C'est une contribution extrêmement importante. Mieux, nous avons mis en place des unités départementales dans les 45 départements du pays. Ces structures sont gérées par des Asp diplômés, assistés par des étudiants sortis de l'Ecole nationale d'économie appliquée (Enea). Aujourd'hui, les Asp font office de police municipale. Dans beaucoup de communes, ce sont eux qui assurent la fiscalité dans les marchés, régulent la circulation, protègent l'environnement, etc. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir sur comment renforcer notre partenariat avec les communes.

Quelle est aujourd'hui la place de l'Asp dans le dispositif sécuritaire du Sénégal ?

L'Asp est devenue incontournable dans le dispositif sécuritaire de notre pays. Les agents de sécurité de proximité ont l'avantage d'être dans la pluridisciplinarité. Au-delà de la sécurité publique, l'Asp peut faire de la sécurité sanitaire, de la sécurité environnementale et de la prévention au sens propre du terme. Je rappelle que la prévention est le premier pas de la sécurité. Une bonne prévention permet de faire l'économie de la répression. Et l'efficacité de la Police ne se mesure pas par rapport au nombre d'arrestations et d'interpellations mais par l'absence de désordre. Aujourd'hui, l'Asp arrive à prévenir avant l'action. Ce qui lui permet donc de jouer un grand rôle dans le dispositif sécuritaire du Sénégal.

Vous venez de lancer un nouveau programme dénommé « Quartiers sûrs ». Pourquoi ?

Le programme « Quartiers sûrs » est véritablement le cœur de métier de l'Asp qui est à la fois assistant et acteur de proximité. Et qui dit « proximité » parle forcément du quartier qui est la première structure administrative de base. Le délégué de quartier est le premier acteur local de base. La pertinence du programme se trouve dans le fait qu'il s'appuie justement sur ces deux paramètres. « Quartiers sûrs » est actuellement en cours dans 13 quartiers de Dakar, avec la mise en place de guérites, accompagnées d'un dispositif sécuritaire et encadrées par la Police et la Gendarmerie sous la supervision du délégué de quartier. Le tout sous le contrôle du préfet.

Le programme permet aux quartiers de mutualiser leurs moyens. Un cadre de concertation est créé et tous les trois mois des questions de sécurité font l'objet de discussions autour du délégué de quartier. Associations de jeunes, de femmes, « badiènu gokh », notables et chefs religieux prennent part aux échanges. La nouveauté de la démarche, ce sont les contrats locaux de sécurité qui permettent de faire le diagnostic local de sécurité. C'est cette table de concertation qui va faire ce que j'appelle la marche exploratoire. L'opération vient d'être lancée à Saly (Mbour). Il s'agit pour les différents corps de sécurité de marcher, d'observer les phénomènes dans les quartiers en vue d'établir un rapport détaillé de la situation.

Assurer la sécurité est un risque. Voilà qui emmène beaucoup de Sénégalais à penser que l'Asp doit disposer d'une arme. Quel est votre avis sur la question ?

L'arme n'est pas un outil de travail même pour les policiers et les gendarmes. C'est un instrument qui accompagne l'activité policière et qui ne peut être utilisé qu'en cas de légitime défense ou de parfaite nécessité. Sinon, on entre dans l'illégalité. Le travail de l'Asp est principalement une activité de prévention. Il est là pour assister, orienter, secourir. Donc, pour le moment, il n'est pas question pour l'Asp d'utiliser une arme. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Cela ne veut pas dire que nous ne se soucions pas de leur sécurité. Nous pensons à la protection des Asp. Mais le cadre juridique qui régit les Asp est un cadre préventif. Ils n'ont pas de rôle répressif. Par conséquent, ils doivent travailler en parfaite collaboration avec la Police qui doit les protéger en cas de besoin. Ils ne doivent surtout pas agir en solo. C'est important de le faire savoir.

Est-il arrivé que des Asp confondent leur rôle avec celui de la Police ?

Il ne peut y avoir de confusion de rôle parce que les textes et attributions des Asp sont clairs. L'Asp est un outil opérationnel qui permet de mettre en place un dispositif sécuritaire et réfléchir sur les questions de sécurité. Il s'agit pour l'Asp d'étudier et de comprendre le phénomène de délinquance. Sur le terrain, il va falloir créer des frontières nettes. Entre la sécurité et la liberté, la frontière est mince, tellement mince que si on en fait trop, on bascule dans l'illégalité. La sécurité doit se faire selon le respect des libertés individuelle et collective.

Des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de vie des Asp. Que comptez-vous faire pour davantage les motiver ?

Au-delà du pécule donné aux agents, nous avons réussi à mettre en place une mutuelle de santé qui couvre l'Asp et sa famille à 80%. Au total, nous en sommes à 18.500 mutualistes. Autrement dit, l'agence est un prolongement de la Couverture maladie universelle (Cmu). Mieux, nous avons lancé le programme « Un asp, un métier » et ils sont aujourd'hui 1.485 à être formés dans diverses filières professionnelles. Chaque Asp peut aujourd'hui faire une formation qui sera intégralement payée par l'agence. Nous en sommes à 72 métiers. La formation la plus convoitée par les Asp est celle relative à la sûreté. Nous avons actuellement 128 Asp certifiés dans le domaine aéronautique. Ils sont en stage à l'aéroport et vont sortir définitivement des rangs de l'Agence pour devenir des agents de l'aéroport.

Avec l'appui du ministère de la Formation professionnelle, nous avons réussi aussi à intégrer des Asp dans les Domaines agricoles communautaires (Dac). A l'heure où je vous parle, nous avons 2.600 agents enrôlés dans différents centres de formation du pays. Il y a aussi le fait que les Asp bénéficient de la gratuité des transports de Dakar à Yenne, en passant par Rufisque. Je veux dire que c'est l'agence qui paie leurs frais de transport. Et cette politique va continuer et sera même améliorée. Il serait bon de voir avec la Police et la Gendarmerie comment garder ces Asp. Ce ne serait que justice rendue à ces braves jeunes.

Vous êtes criminologue. Que vous inspire l'actualité au Sénégal marquée par des enlèvements d'enfants, des assassinats et des accidents de la circulation ?

Le phénomène criminel est inhérent à la nature humaine et au milieu social. Ces faits sont liés à l'évolution de notre société. Ce qu'il faut faire, c'est jouer la carte de l'anticipation. Le drame, c'est de ne pas agir. En France, quand on a instauré le permis à points, cela a diminué drastiquement les accidents. Les accidents ont diminué de deux tiers dans ce pays à la suite de cette mesure. Et il faut qu'on arrive, chez nous, à instaurer le délit de mise en danger de la vie d'autrui. C'est une infraction formelle punie indépendamment du résultat. Le simple fait d'exposer quelqu'un à un accident est sévèrement puni. Les actes d'incivilité sont plus graves que la délinquance. Et de plus en plus, certains déviants n'hésitent pas même à entrer dans les écoles pour enlever des enfants. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi, il faut des agents d'alerte, des gens bien formés pour signaler les cas suspects.