Sénégal: 9ème Journée (féminin) - Mbour Bc-Slbc, Bopp-Asfo, Ville de Dakar-Debaloc, Diaraf-Duc ce week-end

Les Mbouroises qui occupent la dernière place du classement n'auront pas la tâche facile à domicile face à une équipe Saint-Lousienne qui n'a enregistré qu'un seul revers contre le Duc depuis le début du championnat. Deuxième du classement général, les nordistes vont donner le maximum d'elles même pour remporter ce match. A Dakar, en première heure (13h) les amateurs du ballon orange auront droit à un duel Bopp-Asfo. Les protégées de Moustapha Gaye, coach Ville de Dakar, vont entrer en lice à 14h 45 contre l'équipe Derklé Debaloc. Les chocs Duc-Diaraf et Ja-Iseg Sports sont prévus respectivement à 16h30 et 18h15.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.