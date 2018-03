Sénégal: Exposition à l'Espace Vema - Caroline Guèye en sentinelle contre le pillage des ressources halieutiques

A travers l'exposition « Sos Podpa » ou Sos pillage organisé des poissons africains, l'artiste plasticienne Caroline Guèye s'érige en sentinelle contre le pillage des ressources halieutiques.

C'est un cri du cœur à la fois très engagé et plein d'humanisme contre le pillage des ressources halieutiques que l'artiste plasticienne Caroline Guèye pousse à travers son exposition « Sos Podpa » ou Sos pillage organisé des poissons africains. Ses créations sont à voir jusqu'au 6 mars à l'espace Vema (embarcadère de Gorée, immeuble violet).

Le travail de Caroline Guèye comporte 34 œuvres, principalement des tableaux au pastel, à l'acrylique, quelques sculptures murales et deux installations. Comme si aucun espace n'était assez grand pour contenir ses œuvres, souvent de grand format, et décrire le malaise que provoque en elle ce pillage organisé, l'artiste s'approprie l'espace Vema, un lieu splendide et spacieux où ses deux installations monumentales prennent tout leur sens et leur message. Son installation « Il pleut sur la mer » axé sur le thème de la pêche abusive et illégale occupe tout le centre de la salle d'exposition alors que les milliers d'élastiques suspendus qui composent sa deuxième installation sont, eux, autant d'oscillations et de vagues qui entraînent le visiteur dans un monde qui rejoindra peut-être celui de l'artiste. A la cérémonie de vernissage de l'exposition, le conseiller technique n°1 du ministère de la Culture s'est dit heureux de constater que Caroline Guèye montait en puissance d'exposition en exposition. « Elle a un humanisme extraordinaire avec le sourire permanent, toujours positive.

Elle nous présente, de manière douce, les réalités violentes de notre monde », a déclaré Abdou Aziz Dieng. Si son cursus scientifique, ses voyages et son environnement ont influencé l'œuvre de l'artiste, sa résidence en Chine, près de Beijing, avec un artiste chinois de renommée internationale, aura participé à l'évolution de son travail. De son expérience auprès de cet artiste en ressort une sensibilité nouvelle qui non seulement guide ses créations mais l'incite à utiliser de nouveaux matériaux. Ses installations et sculptures murales en bronze en sont sans doute le résultat.

Après « Sos Podpa », Caroline prévoit plusieurs autres expositions en Afrique et en France, mais elle sera de retour à Dakar pour la Biennale où elle a été sélectionnée dans le In du pavillon sénégalais. L'artiste participera également à plusieurs expositions collectives.