Mali: La MINUSMA, préoccupée par les tensions à Gao, appelle au calme

La MINUSMA, dans son rôle de supervision du cessez-le-feu, a ajouté qu'elle prendrait « toutes les dispositions nécessaires qui vont dans le sens d'une meilleure sécurisation des populations et de leurs biens ». Tout en saluant « l'intention louable de contribuer à l'apaisement de la situation », la MINUSMA a appelé à la raison et demandé à tous de ne pas prendre unilatéralement des initiatives de nature à exacerber les tensions à Gao, comme ailleurs dans le pays.

La CTS, présidée par la MINUSMA, et à laquelle siègent les parties signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale, a pris certaines mesures sécuritaires comprenant entre autres, l'obligation des groupes armés d'obtenir l'aval de la MINUSMA avant chaque déplacement entre les différentes villes pour les convois de plus de cinq véhicules.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) s'est déclarée préoccupée par les vives tensions d'origine communautaire qui se sont développées à Gao, dans le nord du pays, et a salué les appels au calme et les dispositions prises par les autorités locales qui ont permis un apaisement de la situation.

