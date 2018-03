Tunisie: L'appétit grandissant d'un syndicat trop puissant

Et l'Ugtt va participer, sous la bannière d'«el wihda el qawmia», à toutes les batailles de l'édification de l'Etat indépendant et de la République, malgré les importantes insuffisances en matière de démocratie et les purges qui s'en sont suivies.

Personne n'oubliera le consentement de la centrale à la diminution des salaires de moitié, au lendemain de l'indépendance! Ni, plus près de nous, le rôle qu'elle a joué pour stabiliser la révolution puis co-organiser le Dialogue national qui mènera au consensus, puis à une constitution républicaine civile et aux élections de 2014».

La pluie et le beau temps

Mais n'oublions pas, non plus, les travers d'une centrale devenue trop puissante, et qui tient à le faire savoir. Ne parlons pas de ses fédérations semi-rebelles, à l'image du syndicat de l'enseignement secondaire qui menace de ne pas remettre les notes des élèves, après avoir renvoyé un ministre «trop arrogant» à son goût. La crise feutrée que nous vivons actuellement se rapporte au vœu de l'Ugtt de dégommer trois ou quatre ministres dont le «rendement» ne serait pas «satisfaisant». Alors même que sur le terrain elle a si peu d'égards au rendement effectif des travailleurs et milite systématiquement en faveur d'une uniformisation de la prime de rendement à 20 sur 20 !

Cette Ugtt, qui fait la pluie et le beau temps, a, en fait, bel et bien contribué -- par ses multiples revendications salariales, son soutien illimité aux sit-in des sans -- emplois, leurs blocages des routes et de l'acheminement du phosphate, leur blocage de la production dans les exploitations pétrolières ...et sa tendance à «comprendre» jusqu'aux actes de violence les plus inacceptables... -- à une augmentation démesurée de la masse salariale, à l'effondrement des finances publiques et à la légitimation d'un droit déconsidéré à la révolte qui affaiblit, chaque jour davantage, l'autorité de l'Etat et la paix civile. Cette même Ugtt qui a fini par rejoindre un consensus national autour du Président de la République sous la forme de l'accord de Carthage ayant donné lieu au gouvernement d'union nationale, veut passer maintenant, et ouvertement, à la décision politique directe.

Évaluer et limoger

Ce que veut maintenant la centrale, c'est évaluer le rendement de chaque ministre, et renvoyer, par la suite, ceux qu'elle n'apprécie plus. Mais l'interview express accordée par le chef du gouvernement à la chaîne nationale a tout fait basculer.

Youssef Chahed clarifie sa volonté de garder le contrôle de la situation, et affirme qu'il est le seul à décider de la composition de son gouvernement.

Mais les petites phrases assassines et les boules puantes lancées par les adjoints de Taboubi se sont multipliées, et l'on en arrive à l'expression d'un diktat soft qui consiste à exiger les limogeages suggérés autrement quitter l'accord de Carthage.

Qui sont les ministres malaimés ? Mystère ! C'est l'omerta absolue des deux côtés du Danube. Des indiscrétions douteuses parlent d'Anouar Maarouf et de Majdouline Cherni, alors que des observateurs avertis affirment qu'Imed Hammami est en bonne place sur la liste. Au même moment où des parties «très impliquées» vont jusqu'à soupçonner la centrale de vouloir écarter un ancien syndicaliste qui lui ferait de l'ombre, tandis que des caïds de l'enseignement secondaire sont certains que leur ministre devra partir... Tout comme son prédécesseur. Allez savoir!