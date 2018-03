Tunisie: Partenariat avec le tissu industriel

L'école offre aussi aux bacheliers des sections mathématiques et sciences expérimentales un cycle préparatoire scientifique d'une durée de 2 ans et dans deux disciplines, à savoir : «maths-physique» et « physique-chimie», en vue de préparer le concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. A noter que l'étudiant ayant réussi ses études en 2e année du cycle préparatoire pourra poursuivre sa formation à l'Essths, et ce, en accédant directement à la classe de 3è année des licences appliquées ou fondamentales précitées.

Formation adaptée au monde du travail

D'autre part, et comme nous l'a indiqué le professeur Khalifa El Mabrouk, directeur de l'Essths, cette école octroie 5 masters pour les licenciés d'une durée de formation de 2 ans pour chaque spécialité, dont 3 masters de recherche en «mathématiques et applications», en «énergie et matériaux» et en «nano-sciences» et 2 masters professionnels en «pilotage et système industriel» et en «système électronique embarqué et équipements biomédicaux». Cette école, poursuit-il, offre aussi une formation en vue de décrocher le titre de docteur en «mathématiques» et en «génie physique». Cette formation dure en général 3 ans après l'obtention du diplôme de master.

Côté structures et départements, il nous a signalé que cette école comporte un département de recherche composé de 3 laboratoires de recherche en «énergie matériaux», «physique-mathématiques» et en «modélisations mathématiques», 3 départements d'enseignement théorique et pratique, à savoir ceux des «mathématiques», des «sciences physiques» et de «l'électronique et informatique», une bibliothèque disposant de pas moins d'un millier de titres en sciences et technologie. Les étudiants sont encadrés par une équipe d'enseignants-chercheurs tunisiens et étrangers. Parmi ces enseignants, il a noté que plus de 30 enseignants ont le grade de professeur et de maître de conférences.

Une licence co-construite en énergie renouvelable

Il a, par la suite, indiqué que l'école octroie une licence co-construite en énergie renouvelable, et ce, depuis 2006. La formation dans cette licence a été préparée en coopération avec plusieurs entreprises économiques et industrielles de la région.L'étudiant inscrit dans cette licence passe, au cours du dernier semestre de formation, un stage de formation de 6 mois dans l'une des entreprises industrielles de la région spécialisées dans le domaine de l'énergie dont on cite la société de photovoltaïque -technique (PVT Tunisie) sise à Hammam-Sousse , la société «Ifrisol» à Enfidha spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux solaires.

Cet étudiant aura une grande opportunité d'être embauché dans l'une de ces entreprises, à condition de réussir son projet de fin d'études (PFE). A ce sujet, le directeur de l'Essths nous a signalé que cette formation à distance concerne les licenciés dans 3 disciplines, à savoir «l'électronique», «l'électro-technique» et «l'automatique», qui exercent une profession dans le secteur public ou privé et qui veulent promouvoir leurs compétences dans le domaine du pilotage des systèmes industriels qui est en fait un apprentissage pour la maîtrise des nouvelles techniques de pilotage des machines industrielles.

Cette formation à distance est concrétisée par l'utilisation d'une application baptisée «Moodle» qui permet le contact virtuel entre l'enseignant et l'étudiant. Cette formation à distance dure 4 semestres en vue de valider 120 crédits répartis en plusieurs unités d'enseignement.

Conventions de stages avec le tissu industriel

Il a indiqué, par ailleurs, que l'école a établi, dès sa création, des conventions de stages avec plusieurs entreprises industrielles et socioéconomiques de la région, dont l'usine de câblerie «Léoni» à Messadine, le centre de nanotechnologie et de micro-électronique de Sousse, la Steg et le CHU Sahloul.

L'école a établi aussi une convention avec le technopôle de Borj Cédria permettant aux étudiants d'effectuer des stages dans l'une des entreprises ou sociétés implantées dans ce technopôle. Ces stages, qui durent 6 mois et qui sont effectués à la fin de leurs études, facilitent l'embauche automatique des étudiants dans ces entreprises.

A ce propos, il nous a expliqué que cette coopération avec l'université de Lorraine est concrétisée par la signature d'une convention de «co-diplomation» avec l'université de Lorraine (France) et particulièrement la faculté des sciences et de la technologie de Nancy, et ce, dès 2015. Cette convention stipule l'échange d'enseignants-chercheurs tunisiens et français entre les deux institutions universitaires de Nancy et de Hammam-Sousse. Cette convention stipule aussi l'organisation d'un séjour scientifique de 4 mois à Nancy pour nos meilleurs étudiants ayant réussi leurs études en master mathématiques. Elle mentionne aussi que tout étudiant ayant réussi ses 2 années de master reçoit automatiquement le diplôme français de master en mathématiques.

En fait, nos étudiants, a-t-il poursuivi, bénéficient de l'octroi de ce diplôme français de master en mathématiques, tout en évitant les difficultés de déplacement à Nancy. Il a signalé aussi que cette convention permet à nos étudiants d'effectuer des études doctorales à Nancy ou en co-tutelle entre les institutions universitaires de Nancy et de Hammam-Sousse, et ce, dans la discipline «mathématiques et ses applications».