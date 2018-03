Angola: La défense du pays doit constituer une obligation permanente de la FAN

Lubango — La défense du pays doit être une obligation permanente, puisque le contexte géopolitique, stratégique et social pousse chaque nation à avoir des arguments suffisants dans le domaine de la défense et de la sécurité, cherchant à s'améliorer de plus en plus, selon le commandant de la Force Aérienne Nationale (FAN), le général Francisco Afonso "Hanga".

Le chef militaire a fait cette évaluation à l'ouverture de l'acte national de l'année d'Instruction Opérationnelle Combative et Éducative Patriotique 2018/2019 de la FAN, dont l'objectif est d'approfondir l'entraînement permanent des troupes, pour qu'ils atteignent le niveau voulu.

Il a déclaré que, pour y parvenir, il était conscient qu'ils devaient améliorer de façon permanente l'organisation structurelle de la FAN, renforcer la discipline et la pro-activité, tout en restant fermes et concentrés sur les objectifs de renforcement de leurs capacités, interagir avec les pays de la région australe, dans le cadre des accords bilatéraux et régionaux des organisations auxquelles l'Angola est partie.

Pour cette raison, il a appelé à l'amélioration continue et l'élévation de la préparation combative et des capacités morales, civiques, éducatives et patriotiques, qui devraient faire partie du quotidien des troupes, afin qu'elles soient prêtes à répondre à la sollicitation, en tant que gardiens de la souveraineté du pays.

Il a toutefois considéré le Régiment de l'air de chasse, situé à Lubango, comme un "véritable rempart" pour la FAN.

Le chef militaire a expliqué qu'un nombre important de dirigeants actuels de la FAN étaient dans le régiment de chasse, où ils ont forgé en tant que pilotes de guerre et dans d'autres domaines opérationnels. Certains continuent à faire leur devoir avec beaucoup de professionnalisme et de leadership, prêtant à la nouvelle génération les expériences qu'ils ont accumulées au fil du temps.

L'événement a été témoigné par des officiers généraux, supérieurs, des capitaines, des sergents, des soldats, des travailleurs civils et des invités.