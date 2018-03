Burkina Faso: Attaques à Ouagadougou - Le point sur les faits

Ouagadougou a été vendredi 2 mars frappée par une double attaque terroriste d'envergure qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Au moins huit assaillants et huit membres des forces de sécurité ont été tués. On dénombre également plus de 80 blessés. Un bilan encore incertain.

L'attaque du vendredi 2 mars 2018 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, s'est déroulée de manière coordonnée selon un procédé connu visant deux cibles distantes de deux kilomètres, l'une française située non loin de la Primature, et l'autre côté burkinabè, frappant les forces de sécurité du pays.

D'abord l'ambassade de France. Il est 10h quand des tirs résonnent dans le quartier de l'enceinte diplomatique. On ne sait pas s'il y a intrusion ou non dans les bâtiments, mais la rapidité de l'intervention des forces burkinabè à l'ambassade, défendue par des gendarmes spécialement formés, sera saluée à Paris.

Paul Zongo se trouvait non loin de l'avenue de l'Indépendance. Il dit avoir vu des hommes forcer l'entrée de l'enceinte diplomatique : « Un véhicule s'est garé au niveau de l'avenue et quatre jeunes de moins de 25 ans en sont sortis. Ils portaient des sacs et des kalachnikovs. Ils étaient vraiment lourdement armés. »

Paul dit les avoir vus d'abord essayer de pénétrer dans le bâtiment côté est, où des tirs ont éclaté. Quatre terroristes y auraient été tués. Deux gendarmes burkinabè ont également perdu la vie. Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé lors de l'attaque, de source diplomatique française.

A 11h05 heure locale, la police indique sur Facebook qu'une attaque armée est en cours. Deux hélicoptères du commandement des opérations spéciales (COS) déposent des commandos chargés de sécuriser la zone. Ils se répartissent autour de l'ambassade et de l'Agence française de développement et quadrille la zone.

L'état-major de l'armée, l'attaque la plus puissante à Ouagadougou

De manière concomitante à cette première attaque, de son côté, le siège de l'état-major général des armées du Burkina Faso subit une puissante explosion. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel de la capitale. Une voiture bourrée d'explosifs vient de sauter. L'explosion est suivie d'un second assaut terroriste.

C'est l'attaque de l'état-major des armées qui fait le plus de victimes. Les autorités font état de la mort de quatre terroristes, ce qui porte le nombre d'assaillants tués à huit. Rien n'indique que d'autres aient pu s'enfuir. Au total, huit membres des forces de sécurité ont également été tués et 80 personnes ont été blessées.

« La charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions », expliquera plus tard le ministre burkinabè de la Sécurité, Clément Sawadogo. Cela aurait pu être pire, les chefs de l'armée avaient une réunion sur le G5 Sahel et la salle prévue à cet effet a été soufflée. Au dernier moment, la réunion a été transférée dans une autre salle.

De bonne source, on indique que le chef d'état-major burkinabè, le colonel major Oumarou Sadou, est sain et sauf. Si la réunion s'était tenue dans la salle initialement convenue, « il y aurait eu effectivement une situation extrêmement dramatique », indique le ministre burkinabè de la Sécurité.

L'enquête devra déterminer comment des assaillants sont parvenus à pénétrer dans le bâtiment avant d'être neutralisés par les forces de sécurité burkinabè. Le ministre des Affaires étrangères évoque la possibilité qu'ils aient neutralisé les gardes qui protégeaient l'entrée. Selon une source officielle, certains assaillants portaient des tenues de l'armée. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées.