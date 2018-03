Angola: L'évêque auxiliaire de Luanda salue la figure de Mgr Alexandre do Nascimento

Luanda — L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda, Mgr Zeferino Zeca Martins a salué jeudi la figure et la contribution du Cardinal Alexandre do Nascimento, dans la diffusion de l'Evangile et de la démocratisation du pays.

Le prélat, qui parlait à la messe célébrant le 93e anniversaire de Mgr Alexandre do Nascimento, le 1er mars, a souligné la participation du cardinal à diverses manifestations à l'intérieur et à l'extérieur de l'église.

Mgr Zeca Martins a dit que l'Eglise de l'Angola, celle de Luanda, en particulier, remercie la contribution du chef religieux pour la réouverture de la Radio Ecclesia, l'émetteur catholique de l'Angola, ainsi que la présidence de Caritas International, que le cardinal a assumé, donnant connaître au monde le nom du pays.

La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, nièce de Mgr Alexandre do Nascimento, l'a considéré comme une figure charismatique de l'Église catholique en Angola représentant la persévérance et l'amour pour le pays.

"En tant que famille, nous sommes heureux de célébrer cette date et que le Seigneur lui donne la santé de nous donner de plus en plus ses bons conseils", a-t-elle dit.

D'autre part, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Celso Malovoloneke a souligné que le cardinal, en tant qu'archevêque de Luanda et de Lubango, et Président de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST), s'est battu pour la fin guerre civile qui a divisé le pays pendant 27 ans et la pacification des esprits afin que tous vivent comme des frères.

Le responsable a ajouté que Mgr Alexandre do Nascimento continue de donner son avis aux personnes qui détiennent le pouvoir dans le pays.

A la fin de la messe, le cardinal a reçu plusieurs messages hommage, en particulier des étudiants du complexe scolaire Frère João Domingos, qui souligne le dévouement de Mgr Alexandre do Nascimento au peuple de Dieu.

Mgr Alexandre do Nascimento est né à Malanje le 1er mars 1925.

Il a été ordonné prêtre en 1952. Peu de temps après, il est devenu professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de Luanda. Lorsque la guerre civile angolaise a commencé en 1961, il s'est exilé à Lisbonne, d'où il reviendra dix ans plus tard.

Il a été ordonné évêque le 31 août 1975, dans le diocèse de Malanje. En 1977, il a été nommé archevêque de Lubango, étant élevé au cardinal le 2 février 1983 par le pape Jean-Paul II. Durant cette période, il a servi comme administrateur apostolique du diocèse d'Ondjiva, de 1977 a 1986.

Il a été archevêque de Luanda du 16 février 1986 au 23 janvier 2001, date à laquelle il a résigné. Il est actuellement archevêque émérite du même archidiocèse.

Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé entre 1990 et 1997. En 1982, il a été pris en otage par des guérilleros, libéré deux jours plus tard. Le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Dominicains.