Angola: Le Service de protection civile et Incendies prêt pour les défis

Le processus d'ouverture de la presse publique dans le pays, marqué par une plus grande liberté dans la… Plus »

Ce remodelage fait partie du processus d'adaptation des structures du SPCB, en raison du cadre politique et administratif du pays et de la rotation du personnel de l'organe dans les provinces.

A la même occasion, ont également pris poste le directeur provincial de l'éducation patriotique du SPCB de Luanda LE Commissaire António José Jorge, Francisco Vunge comme directeur de supervision des pompiers privés et bénévoles, José Caculo, directeur de l'Ecole nationale de protection civile et incendies tandis que Paulo de Sousa est le conseiller du commandant de l'institution.

« Nous avons beaucoup de difficultés pour répondre à des situations auxquelles nous sommes témoins comme la pluie et des ravins au niveau des provinces et plusieurs autres mais nous saurons les surmonter », a dit le secrétaire pour l'assurance technique.

Le responsable qui parlait à la cérémonie d'investiture de nouveaux responsables pour les commandements provinciaux de l'institution, a dit que malgré les difficultés techniques et humaines, c'est un principe qui guide le Service de protection civile et incendies.

