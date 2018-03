Angola: Le ministre attire l'attention sur la plus grande responsabilité des journalistes

Interclube a battu vendredi, à Luanda, Sport Libolo e Benfica, 77-74, la plus grande surprise de la… Plus »

Il a indiqué qu'il était également nécessaire de prendre en compte les critères fondamentaux de la presse, parmi lesquels, produire une information complète et fiable, ce qui implique non seulement de rapporter les faits négatifs mais aussi les faits positifs.

Huambo — Le processus d'ouverture de la presse publique dans le pays, marqué par une plus grande liberté dans la publication des contenus, exige une plus grande responsabilité des journalistes, évitant l'euphorie naïve et irresponsable, ce qui peut entraîner une inertie et le panique au sein de la société angolaise.

