Guinée: Paul Put prend les commandes du Syli National

Le Belge Paul Put, ex-sélectionneur du Kenya, a été nommé vendredi 2 février à la tête de l'équipe nationale de Guinée en remplacement de Kanfory Lappé Bangoura, démis de ses fonctions le 18 janvier, à l'issue d"une campagne de CHAN, au Maroc, décevante.

Le Président de la FEGUIFOOT a révélé que sa fédération avait reçu 86 candidatures dans les délais et une vingtaine d'autres hors délais. « Après dépouillement, a déclaré Antonio Souaré, nous en avons d'abord retenu 23, après nous sommes arrivés à 6. En tenant compte des conditions salariales, de l'obligation de résider en Guinée et de participer au développement du football guinéen, pas seulement de la sélection A ».

Il fallait un entraîneur parlant le Français et, autre exigence, un homme ayant une expérience africaine et ayant disputé, au minimum une demi-finale de CAN. C'est ainsi que Paul Put a été choisi.

Finaliste de la CAN 2013 à la tête du Burkina Faso, Paul Put a entamé sa carrière africaine il y a dix ans en Gambie, il a ensuite dirigé les Etalons puis a effectué un court séjour aux commandes de l'équipe de Jordanie et de manière également relativement éphémère à l'USM Alger. Fin 2017 il s'était engagé avec les Harambee Stars du Kenya avant de renoncer il y a quelques semaines pour finalement signer en Guinée. L'objectif prioritaire du technicien belge est de qualifier le Syli National pour la CAN Total 2019.