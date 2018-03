Algérie: Lyon - Houssem Aouar explique sa baisse de régime

Brillant avec l'Olympique Lyonnais en début de saison, Houssem Aouar est même devenu l'une des révélations de Ligue 1 au cours de ce l'actuel exercice.

Le milieu offensif est même parvenu un temps à se faire une place dans le onze titulaire de son équipe. Mais actuellement, Aouar ne répond plus comme c'était le cas il y a quelques semaines. Qu'est ce qui explique cette baisse de régime. Le joueur d'origine algérienne en a parlé après la rencontre de Coupe de France face à Caen ce jeudi

« Ce sont des moments un peu durs. On me dit et on me répète que, dans le football, tout n'est pas toujours rose. Même quand ça va mal, il ne faut pas baisser les bras et continuer à bosser. Après mes premières titularisations, j'étais sur un petit nuage. Je ne me posais pas de question, j'étais en pleine confiance et je jouais les matchs à fond. Là, on est un peu moins bien, comme l'équipe, et il y a quelques doutes qui s'installent. Il faut être fort mentalement car, au haut-niveau, ce n'est pas tout le temps beau », a dit Houssem Aouar.