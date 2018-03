Tunisie: Wahbi Khazri - Le Tunisien dans le viseur de l'OM et de Nice

Après un an et demi en Angleterre, Wahbi Khazri a effectué son retour en France à l'été 2017. Cinq mois plus tard, le Tunisien fait le bonheur du Stade rennais, à un inhabituel poste d'avant-centre. L'influence du meilleur buteur rennais, recruté sous forme de prêt à la toute fin du mercato estival, se révèle indéniable dans le bon comportement actuel des Bretons.

Selon The Northern Echo relayé par mercato365, le milieu de terrain offensif international tunisien aurait la cote sur le marché des transferts. Prêté depuis l'été dernier par Sunderland, qui a déboursé un peu moins de douze millions d'euros pour le recruter lors de l'été 2017, l'ancien joueur de Bastia et de Bordeaux enchaîne les performances de premier plan avec le Stade Rennais. Auteur de huit buts cette saison en Ligue 1, le natif d'Ajaccio s'est imposé comme un homme de base du dispositif des Rouge et Noir, qui auraient émis le souhait de le conserver, mais son avenir continuerait de s'inscrire en pointillés.

On ne sait pas si Rennes pourra conserver Wahbi Khazri au-delà de cette saison, puisque le milieu offensif tunisien a été prêté pour une saison par Sunderland, actuel 22e de Championship (D2 anglaise), sans aucune option d'achat. Avec ses performances, l'Aigle de Carthage devrait voir sa cote grimper à des hauteurs inaccessibles pour Rennes cet été. Et à en croire les informations de nos confrères anglais, plusieurs clubs auraient d'ores et déjà noué un contact au sujet du Tunisien. Marseille et Nice auraient notamment exprimé leur intérêt pour un éventuel transfert à l'occasion de la prochaine période de mutations.