Sénégal: USO-Ndiambour (1-2) - Les Ouakamois dans une zone de turbulence

En match retard comptant pour la 4ème journée de la ligue 1 disputé jeudi au stade Alassane Djigo de Pikine, le Ndiambour de Louga a battu Us Ouakam sur le score de 2 buts à 1.

Mi-temps: 2-0. Buts: Pa Omar Jobe (36ème mn) et Rachid Touré (Sur pénalty 45ème +1) pour le Ndiambour. Mamadou M. Sow (70ème mn) pour Uso. Avertissements: Mamadou Hane (50ème mn) et Mamadou M Sow (66ème mn) pour Uso. Rencontre arbitrée par Elh Mouhamadane Diop assisté de Demba Badiane et de Cheikh Babou tous Cra de Thiès.

Uso : Souleymane M Guèye (G), Mamadou Hane (Omar Niang, 5ème mn), Alassane Dia, Ibrahima Fall ( El H. Daour N Samb 44ème mn ), Abdou Salam Keita, Mory Samb , Ablaye sow (Momar Dieng 46ème mn), Mamadou M. Sow, Ibra I Ndiaye, Naby Diasy. Entraîneur: Lamine Dieng.

Ndiambour : Moussa Soukouna (G), Ablaye Diallo, John E. Assola, Ibrahima Soumah, Papa Mamadou Samb, Vieux Faty, Dembo Darboe (Zakaria Darboe 90ème mn+4 ), Racid Touré, Abdourahman Diop, Pa Omar Jobe, Aboubacar Bangoura (Pape Sidy Sambou, 85ème mn). Entraîneur : Cheikh Nguirane

Le Ndiambour a résumé ce match en une mi-temps avec les deux buts inscrits par Pa Omar Jobe (36e) et Rachid Touré (45e+1) pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour des Ouakamois. Ceux-ci ont failli y parvenir après la réduction du score par Mamadou Sow à la 70e minute. Mais après plus rien car les Lougatois avaient décidé de verrouiller. Cette défaite de plus accusée par les poulains du nouveau coach Lamine Dieng n'arrive pas les choses pour le club de Ouakam.