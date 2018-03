Sénégal: Championnat L1, 15ème Journée - Casa Sports sous haute pression, Uso et Gfc quasiment largués

Rien ne va plus pour le Casa Sports. Annoncé au début de la compétition parmi les plus sérieux prétendants à la succession de Génération Foot, le club du Sud broie du noir maintenant. Humilié à domicile (1-3) par Dakar Sacré-Cœur lors de la précédente journée le week-end dernier, le Casa Sports est dos au mur. Cet après-midi, les Ziguinchorois seront en opération commando à Mbour. Une mission difficile face à des Mbourois de Mbour Pc, désormais concentrés sur le championnat après leur échec en Coupe de Caf.

Humilié à domicile le week-end dernier, le Casa Sports n'a plus le choix. Redresser une situation périlleuse sera le mot d'ordre à Ziguinchor. L'Us Ouakam et le Gfc sont aussi dans de sales draps. L'heure de la révolte a sonné pour éviter la condamnation.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.