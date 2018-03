Sénégal: Match retard de la 13ème Journée / Niary Tally-Gfc Pro (2-0) - Les choses se compliquent davantage pour les banlieusards

Ça se complique davantage pour Guédiawaye football club (Gfc Pro) qui a essuyé, jeudi, une défaite de plus dans le match retard de la 13e journée qui l'opposait à Niary Tally. Pourtant, rien au début de la partie n'augurait une telle issue. Pour la simple raison que les banlieusards ont réussi à l'entame de la partie à bien occuper le terrain et à faire douter les galactiques au point sur deux grosses occasions de but qui auraient pu leur valoir au moins des buts. Et à défaut d'y parvenir, c'est Niary Tally qui arrive à renverser la vapeur par Oumar Goudiaby trois minutes après la fin du temps réglementaire. Elhadj Abdoulaye Diop corsera l'addition à la 68e minute.

Mi-temps: 1-0. Buts: Omar Goudiaby (45ème+3) et Elhadj Abdoulaye Diop (68ème mn). Avertissements: Amadou F Badiane (70ème mn), Aboubakrine Diouf (25ème mn), Djiby Diop Diémé (90ème mn) pour Niary Tally. Dominique Gomis (53ème mn) pour Gfc Pro. Rencontre arbitrée par Assane Sylla assisté par Pape Mady Ndiaye et Lat Kaïré Dieng tous le la Cra de Dakar.

