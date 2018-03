Cote d'Ivoire: Bouaflé - 45 sages-femmes formées aux techniques de dépistage du sein

45 sages-femmes ont bénéficié d'une formation sur le cancer du col de l'utérus et du sein, vendredi 02 mars 2018, avant que ne soit lancée, ce samedi 03 mars 2018, une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et de l'utérus dans un village de la localité.

Cette formation, initiée par la Jeune Chambre Internationale de Bouaflé entend ainsi renforcer les capacités des professionnels de l'accouchement. Elle a porté sur trois thèmes : «Cancer du col de l'utérus et du sein», «Grossesse et hémorragie » et « Hémorragie du post-partum ».