Congo-Brazzaville: Assurances - Des résolutions prises pour développer le secteur

La campagne de sensibilisation à l'assurance, qui s'est déroulée du 27 au 28 février dans la capitale économique, a débouché sur sept résolutions en vue de l'amélioration du taux de pénétration à l'assurance et de rehausser la culture d'assurance dans le pays.

L'activité a été organisée par le ministère des Finances en partenariat avec l'Association des professionnels des sociétés d'assurances du Congo (Apsaco). Elle a réuni, pendant deux jours, les différentes parties prenantes à la finance, notamment la Direction générale des institutions financières nationales (DGIFN), les douanes, la police, la gendarmerie et les acteurs du marché. Le premier jour, les travaux ont concerné les sept thématiques retenues portant sur les présentations des acteurs du marché et leur rôle, les produits d'assurances et l'intérêt de souscription, la démarche en cas de sinistre, la fraude et les sanctions à l'assurance. Le deuxième jour a été marqué par une opération de contrôle sur le terrain et une descente à la direction départementale des douanes.

Il ressort des exposés que les assurances obligatoires (automobile, importation de biens et marchandises et autres... ) ne sont pas appliquées. On note la présence des structures d'assurance qui usent de la fraude et l'usage des attestations d'assurance falsifiées en matière d'importation de biens et marchandises par exemple. Pour ce qui est de l'assurance automobile, lors de l'opération de contrôle organisée dans le cadre de la campagne, sur quatorze voitures contrôlées (taxis et voitures personnelles), quatre seulement étaient assurées. Ce qui prouve le non-respect des assurances obligatoires et aussi l'ignorance du grand public et des autres services administratifs sur l'importance de l'assurance qui permet de couvrir les risques par le paiement de sinistres. D'où le faible taux de pénétration à l'assurance constaté dans le pays (3,97% en 2016).

Pour remédier à cela et permettre le développement du secteur des assurances, les participants à la campagne ont pris sept résolutions, à savoir parmi lesquelles : renforcer le contrôle de l'application des assurances obligatoires existantes de concert avec les services publics concernés ; organiser, une fois l'an avec les acteurs du marché, des campagnes de vulgarisation des produis d'assurance en vue d'améliorer le taux de pénétration du secteur des assurances et, partant, rehausser la culture d'assurance des compatriotes; encourager et renforcer la communication des compagnies d'assurance pour débusquer les mauvais assurés ainsi que les intermédiaires d'assurance véreux ; renforcer la collaboration entre les compagnies d'assurances et les forces de l'ordre, police et la gendarmerie afin d'éradiquer la fraude constatée sur les attestations d'assurance automobile.

À propos de ces compagnies d'assurance, Marc Gaston Akobo, président de l'Apsaco, a indiqué qu'il en n'existe que cinq au Congo. Il s'agit de l'ARC, NSIA, Allianz, AGC et SAHM. «Les autres ne sont que des intermédiaires. Il s'agit donc des généraux qui sont choisis par les compagnies pour vendre leurs produits et les courtiers qui ont l'autorisation de l'État de vendre tous les produits», a-t-il précisé.

Les participants ont aussi édifiés sur la carte rose Cémac, instrument d'intégration sous régionale qui permet à tout conducteur se rendant dans un ou plusieurs autres pays membres, d'être convenablement assuré contre les risques de responsabilité civile qu'il encourt, du fait des dommages qu'il peut causer aux tiers, en raison des accidents de circulation susceptibles de survenir dans un ou les pays de destination.

Notons que les propositions et résolutions issues des travaux de cette campagne ouverte par le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Bruno Fructueux Boutsana, seront mis en action par le comité de suivi qui sera mis en place. Par ailleurs, dans son mot de clôture, Constant Badia, directeur général des Institutions financières générales nationales, représentant le ministre des Finances, a souhaité l'institution d'une journée des assurances qui permettrait de discuter sur les questions y relatives.