Congo-Brazzaville: Vie associative - Jessica Makosso incite les femmes à entreprendre

L'Association des femmes inspirantes que dirige Jessica Makosso va organiser, le 9 mars, des retrouvailles sur le thème « Saisis ta destinée », qui invitent les femmes à prendre leur destin en main, au Burgundy, non loin du restaurant "Le Derryck" situé à Pointe-Noire.

Fidèle à sa mission d'encourager l'esprit d'innovation, l'Association des femmes inspirantes a prévu dans son agenda de 2018 une rencontre avec les femmes de Pointe-Noire en vue de booster leur potentiel. Intitulée « Saisis ta destinée », cette rencontre a pour objectif de sensibiliser ces femmes à l'entrepreneuriat féminin, leur montrer ou présenter des modèles de femmes aux parcours inspirants ou hors du commun évoluant dans divers domaines.

Et sous forme d'un talk show, ces femmes inspirantes vont leur parler de leurs parcours, partager leurs expériences et conseils dans le but de les inspirer pour qu'elles deviennent elles aussi à leur tour des femmes inspirantes.

Parmi les oratrices, il y aura Kriss Brochec, directrice de Congo Web Agency, Sandra Tchinianga, architecte, Adriana Talansi, styliste modéliste de renommée internationale, Marina Nzomambou, directrice générale de Scab Congo et bien d'autres femmes cheffes d'entreprises.

Créée en France, l'Association des femmes inspirantes est un mouvement qui veut s'affirmer dans la société. Elle favorise la réflexion, la sensibilisation et la transmission d'idée à la place des femmes à travers son activité « Saisis ta destinée » marquée par des rencontres et des cercles de parole.

Aujourd'hui, l'association est devenue une partenaire privilégiée des femmes dans le développement, l'évolution et la réussite de leur projet ou de leur carrière. « Je reviens toujours sur cette pensée, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme et moi je dis, derrière un Congo se cache une grande femme, pensez positif et saisissez votre destinée ». Ce message qui exhorte à agir dans l'instant présent résume bien l'esprit et la vision de Jessica Makosso, présidente fondatrice de l'association des femmes inspirantes. Notons qu'au-delà de cette rencontre prévue dans quelques jour, un réseau de femmes évoluant à Pointe-Noire sera mis en place afin de leur permettre de travailler ensemble.