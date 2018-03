Congo-Brazzaville: Distinction - Komidor Njimoluh Hamidou fait Grand Officier de l'Ordre National de la Valeur

Pour partager sa joie à la suite de cette distinction honorifique, qui lui a été faite par le chef de l'Etat, Paul Biya, le diplomate camerounais en poste au Congo, a offert le 2 mars, en sa résidence un vin d'honneur au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités congolaises et Camerounaises et autres invités de marque.

Dans une brève allocation, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Komidor Njimoluh Hamidou, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance, d'abord envers le président de la République camerounaise, puis son pays d'accueil, le Congo.

« C'est mon pays qui m'honore et me donne cette distinction qui vient en couronnement une longue carrière de près de 40 ans avec dix ans au Congo. En effet, le Congo occupe une proportion de ma carrière diplomatique et une grande place dans les éléments d'appréciation du chef de l'Etat Camerounais », a reconnu le récipiendaire.

Pour lui, cette distinction est « significative du couronnement d'une carrière, d'une vie active à la défense et illustration de mon pays, mais aussi, à la défense des idéaux de libération et de renaissance africaine, à l'action en faveur de la production et la promotion de sens pour la sauvegarde et la libération de l'homme africain dans une humanité solidaire ».

« Le Congo m'a beaucoup apporté, raison pour laquelle j'ai jugé utile de partager cette joie avec mes frères et sœurs congolais qui m'ont aidé à atteindre cette distinction. Vous avez contribué largement à cette distinction qui honore, non seulement le Camerounais que je suis, mais aussi le Congolais. Je suis avec vous de tout cœur et je me sens qu'une partie de moi est entièrement congolaise. Je suis de votre et merci de m'avoir accepté », a conclu le diplomate.

Qui est Komidor Njimoluh Hamidou ?

Né en 1948, dans la ville historique de Foumban (Cameroun), et petit fils du roi Njoya, Hamidou Komidor Njimoluh, ambassadeur du Cameroun en République du Congo, est Docteur d'Etat en science politique. Ancien boursier d'Etat et de l'Unesco, il est titulaire de plusieurs diplômes universitaires. Son long parcours universitaire l'a conduit après l'Université de Yaoundé, à l'université René-Descartes Paris V, puis à l'Institut d'études politiques de Paris, rue Saint-Guillaume, l'une des grandes écoles prestigieuses de France. Il a mené à bien plusieurs travaux universitaires, sous la direction des professeurs de renom.

Sur le plan international, l'ambassadeur, Komidor NJimoluh, a été tour à tour vacataire au Centre de Recherche administrative de la Fondation nationale des sciences politiques et à l'Institut d'études politiques de Paris; vice-président du groupe africain de l'Unesco ; gouverneur suppléant Banque islamique de développement; président de la commission des Institutions internationales au colloque européen sur la crise des Institutions internationales.

Il a également été président de commission aux « rencontres entre Communautés culturelles de l'Afrique, de l'Europe et du Monde arabe »; membre de commission au comité spécial sur la conférence mondiale sur les politiques culturelles; Co-organisateur de la Mission euro-africaine d'échanges sous l'égide de la Communauté Economique Européenne, du Parlement européen et du Centre d'échanges internationaux, Bruxelles-Paris-Bonn-Luxembourg; organisateur et animateur de la conférence-débat Michel Débré-François Mittérrand, sur le thème : « Indépendance politique et économique de l'Afrique »; animateur associé des émissions radiophoniques « leTiers-Monde à part entière » (ORTF) et de « l'Oreille en Coin » (Radio France).

Rédacteur politique au Nouvel observateur, collection Atlas éco, Komidor NJimoluh est membre associé aux travaux de l'Académie des sciences d'outre-mer et Membre associé de l'association française des sciences politiques.

Komidor NJimoluh a été tour à tour : chef adjoint de service des Organisations régionales au ministère des relations extérieures, conseiller près l'ambassade du Cameroun à Paris, et chargé d'Affaires a.i. à l'Unesco ; premier conseiller puis chargé d'affaires a.i. en Arabie Saoudite; Consul général à Paris ; directeur des affaires d'Europe, d'Amérique et d'Océanie au ministère des relations extérieures ; Conseiller diplomatique du Chef de l'Etat ; ministre Conseiller à Pékin. Depuis février 2008, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République du Congo.