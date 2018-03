Congo-Brazzaville: Protection des espèces sauvages - Rosalie Matondo invite les Congolais à soutenir les efforts de l'Etat

Dans un message délivré le 2 mars à Brazzaville, à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a insisté sur l'implication de toutes les forces vives nationales aux efforts de conservation des espèces sauvages.

Malgré la règlementation en République du Congo, des ressources de la faune et de la flore font les frais des activités des trafiquants de tout genre. Les plus touchés par ces activités illicites sont les félins, dont les lions et léopards qui ont pourtant existé sur le territoire national au cours des décennies écoulées.

« Les grands félins : les prédateurs menacés », c'est le thème choisi par les Nations unies pour la cinquième édition de la Journée mondiale de la vie sauvage, célébrée le 3 mars de chaque année. L'évènement est une occasion de sensibiliser les communautés au rôle prépondérant de la biodiversité sur la survie de la planète terre.

Pour la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, la conservation de ces ressources comprend le respect des lois en vigueur ; la participation des citoyens aux actions entreprises par les pouvoirs publics et leurs partenaires ; ainsi que la réflexion aux différents usages des animaux et plantes.

« Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour traquer ceux de nos concitoyens et associés, inciviques, braconniers de tout genre qui écument nos forêts et savanes à des fins bassement lucratives », a-t- elle averti.

Signalons que le Congo a adhéré à la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et la flore sauvages menacées d'extinction(CITES), en janvier 1983. En ratifiant la CITES, le Congo s'est engagé à faire que ce commerce d'animaux et de plantes sauvages n'affecte pas leur survie dans les milieux naturels.