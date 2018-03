Congo-Brazzaville: Athlétisme - Les zones de développement reçoivent du matériel de travail

La Fédération congolaise d'Athlétisme (FCA) a posé, le 3 mars à son siège, les bases de la relance des disciplines en voie de disparition dans trois des quatre zones de développement d'Athlétisme.

Jean Baptiste Ossé, le président de la FCA, a confié aux gestionnaires la mission de relancer les lancers de poids, du disque et de javelot ainsi que les sauts (longueur, hauteur, triple sauts) et les courses de haie et 3000 steeple chase) lorsqu'il leur a remis un important lot du matériel de travail. Le président du FCA a donné à chaque zone, des claquoirs, un décamètre, un chrono, un sifflet, quatre témoins, un élastique du saut en hauteur, deux disques féminins et deux disques masculins, deux javelots féminins et deux javelots masculins, une mousse pour les sauts en hauteur et le lot de haie pour deux couloirs.

« Ce matériel vous est destiné pour faire la promotion de l'athlétisme et contribuer à l'amélioration des performances des athlètes dans vos différentes ligues et vos zones de développement », a indiqué Jean Baptiste Ossé . Il a expliqué que la mise à disposition aux zones du matériel d'athlétisme traduit la volonté du bureau exécutif de la fédération à relancer les épreuves en voie de disparition. Pour améliorer la qualité des services dans les administrations, la FCA a remis un ordinateur complet avec imprimante à chacune des zones. « Nous avons constaté ici qu'il y a tout ce qu'il faut normalement pour travailler dans l'aisance. C'est une grande responsabilité parce qu'il va falloir initier les athlètes aux 110 m haie, ce que nous n'avons jamais fait à Pointe-Noire », a commenté Albert Dzabatou, président de la Ligue de Pointe-Noire.

Notons que lors du dernier conseil fédéral, la FCA avait reparti le territoire national sportif en zone de développement. Pointe-Noire et Kouilou ont été placés dans la zone 1. Niari, Bouenza et Lekoumou dans la zone 2, Brazzaville, Likouala, Plateaux, Pool dans la zone 3 puis Cuvette, Cuvette Ouest et Sangha dans la zone 4. Ces zones ont été constituées pour assurer le meilleur regroupement des athlètes, favoriser et faciliter l'organisation des compétitions de haute facture.

