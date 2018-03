Afrique: Festivité du 8 mars - La journée sera consacrée à tout le genre féminin

La directrice exécutive d'Onu-Femme, Phumzile Mlambo-Ngcuka a invité le 2 mars, dans un communiqué de presse, la communauté internationale à favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes en prélude à la célébration de la journée internationale de la femme

La 43e édition est célébrée sur le thème : « L'heure est venue : les activismes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».

Elle est une occasion de transformer cette dynamique en action, explique Phumzile Mlambo-Ngcuka avant d'ajouter qu'elle est également pour célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel.

Cette journée internationale s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial en faveur des droits des femmes et de l'égalité de la justice, a-t-elle poursuivi. Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait là une des médias et suscité un débat public par la détermination affirmée d'instaurer le changement, rappelle la directrice.

Selon elle, plus d'un quart de la population mondiale et une majorité des femmes travaillant dans le secteur agricole mondial. « Les femmes rurales labourent des terres et plantent des semences pour nourrir leur pays, assurent la sécurité alimentaire de leurs communautés et renforcent les capacités de résilience face au changement climatique », a-t-elle déclaré.

A l'échelle mondiale, souligne Phumzile Mlambo-Ngcuka, moins de 20% des propriétaires terriens sont des femmes. L'écart salarial mondial entre hommes et femmes s'élève à 23% dans les zones rurales et peut atteindre 40%. Ces femmes manquent d'infrastructures et de services, d'emplois décents et de protection sociale.

Au niveau national, la journée internationale de la femme sera commémorée sur le thème " l'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autonomisation alimentaire", à Pointe-Noire, sous le patronnage du premier ministre, Clément Mouamba, en présence de la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso.

Plusieurs sous-thèmes feront l'objet des communications. Parmi celles-ci, figurent des thèmes sur l'importance du mouvement coopératif féminin, la femme congolaise et l'accès au crédit et à la terre, les violences faites aux femmes et leurs conséquences sur le développement économique et l'autonomisation de la femme ainsi que la femme rurale face à la production et la transformation des aliments de base.