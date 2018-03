Congo-Brazzaville: Commerce - Le Congo peut tirer profit des avantages de l'AGOA

Le programme de relance agricole, concocté par le gouvernement, une fois mené à bien, pourrait permettre aux producteurs locaux d'exporter vers le marché des Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de l'AGOA.

Ce programme favorisera la hausse de la production et la diversification de l'économie avec le développement de l'agro-industrie. Il permettra également d'améliorer les techniques agricoles à travers l'usage des pratiques modernes et d'accroître les rendements. La qualité de la production connaîtra aussi une certaine amélioration.

Depuis une quinzaine d'années, le Congo ne bénéficie guère des faveurs de l'AGOA(la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique ). Dans le passé, la Société agricole et de raffinage industriel de sucre (Saris Congo) exportait une partie de sa production aux USA dans le cadre de l'AGOA. Basée dans la Bouenza, au Sud du Congo, elle écoule sa production sur le marché local et sous-régional.

Hormis le sucre, le Congo peut exporter d'autres produits agricoles comme le café, le cacao, ainsi que des produits de l'artisanat.

« Nous voulons une participation active du Congo dans l'AGOA à travers une production en qualité et en quantité. Notre point faible est la quantité », indique le directeur de cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Armand Bienvenu Vouidibio.

Selon lui, « le gouvernement voudrait qu'il ait relance des exportations des produits de l'artisanat avec quelques spécificités agricoles. Nous allons sensibiliser les producteurs et les artisans ».

L'AGOA permet aux produits africains d'avoir un accès préférentiel sur le marché américain. Il revient alors aux hommes d'affaires du continent d'identifier les besoins du marché afin de pouvoir proposer des produits de qualité.

L'AGOA offre l'opportunité d'ajouter de la valeur à la production agricole africaine. Les coûts de transport des produits sont minimisés grâce à l'exemption des taxes fiscales et douanières, mais aussi au prix de vente supérieur sur le marché américain par rapport à celui des autres pays.

Les pays tels l'Afrique du Sud, l'Ethiopie, le Madagascar, la Namibie, le Cap-Vert et la Zambie ont réalisé des exportations (chaussures, vêtements et autres produits) à grande échelle sur le marché américain.

« Certains pays africains profitent des opportunités de l'AGOA en exportant les produits artisanaux tels les sandales en cuir », explique le chef de mission adjoint à l'ambassade des USA au Congo, Matthew V. Cassetta.