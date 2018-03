Congo-Kinshasa: Justice - La RDC et l'Ouganda de nouveau devant la cour internationale

Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le 1er mars dans des conflits… Plus »

La RD Congo a poursuivi l'Ouganda devant la CIJ en 1999 pour des actes d'agression armée qui, selon elle, violaient la Charte des Nations unies et la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, devenue depuis lors l'Union africaine. L'Ouganda a été reconnu coupable en 2005 après que son équipe juridique a présenté au tribunal comme preuve de sa défense un rapport d'une commission d'enquête à Kampala présidée par le juge Justice David Porter qui avait impliqué de hauts responsables du gouvernement. Le rapport a confirmé le pillage des ressources de la RDC entre 1998 et 2001, mais a exonéré des hauts responsables gouvernementaux et militaires ougandais, dont le frère du président Museveni, le général Salim Saleh, qu'un groupe d'experts de l'ONU avait dénoncé dans son rapport sur l'exploitation illégale des richesses congolaises, indique le journal ougandais Daily Monitor. La CIJ a utilisé les preuves de la défense de l'Ouganda contenues dans le rapport du juge Porter pour confirmer le pillage des ressources de la RD Congo. L'Ouganda a été condamné en conséquence et la cour avait demandé aux deux gouvernements de négocier un compromis sur le montant de la réparation, mais le processus traîne depuis lors.

