Tunisie: L'ESR imperturbable

Cette journée a souri également à l'ESS qui a gagné un derby précieux devant l'USM qui, à l'occasion, a cumulé son 3e faux pas, et qui était favorite pour jouer les premiers rôles, surtout après la 3e place au championnat d'Afrique des clubs.

Qu'est-ce qui se passe à l'USM? C'est une question urgente, d'autant que les défaites et les problèmes ne cessent pas au sein de cette équipe, qui compte pourtant de bons joueurs, comme Lahiani ou Venales. Pour l'ESS, c'est la 2e place qui compte pour le moment. Elle partage le fauteuil de dauphin avec une surprenante ESG qui a remporté le derby des banlieues contre l'EZS et qui réalise une saison faste, de l'avis de tous les observateurs. Les jeux ne sont pas encore faits pour trois des quatre places offertes. Le CA, l'EZS et même l'USM, n'ont pas dit leur dernier mot et peuvent se replacer et gagner du terrain. Le play-off ne fait que commencer. Mais déjà, il y a l'ESR et les autres...

Résultats

ESS-USM 75-69

ESR-CA 79-58

ESG-EZS 85-82

Classement

Pts

1/ ESR 7

2/ ESS 5

-/ ESG 5

4/ CA 4

-/ EZS 4

6/ USM 3