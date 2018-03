Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - Le MLC, le FRC et l'UNC travaillent sur la feuille de route commune

Ce travail fait suite à l'appel à l'unité de l'opposition lancé par le président du MLC, le sénateur, Jean-Pierre Bemba, devant les enjeux politiques et électoraux en RDC.

Le Mouvement de libération du Congo (MLC), le Front pour le respect de la constitution (FRC) et l'Union pour la nation congolaise (UNC) ont réfléchi, le 2 mars, à Kinshasa sur les termes qui devront conduire à la vision de l'opposition unie. Cette séance visant à jeter les bases de cette nouvelle structuration de la feuille de route de l'opposition congolaise a également tourné sur la recherche des stratégies en vue non seulement de la victoire électorale mais aussi de l'alternance démocratique irréversible au regard de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programmes, le sénateur Raymond Ramazani Baya, a indiqué que dans cette vision, le MLC, le Front et l'UNC se sont engagés à œuvrer efficacement pour obtenir une large adhésion d'autres forces politiques de l'opposition à cette dynamique nécessaire et utile pour la survie de la Nation en ce moment. Un appel est ainsi lancé à d'autres forces politiques et sociales congolaises afin de se joindre à cet effort pour assurer l'alternance lors des élections attendues dans le pays.

De son côté, le secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean Baudouin Mayo Mambeke, a tenu également à préciser que toutes les actions menées tant par l'Église catholique à travers le Comité laïc de coordination et d'autres forces politiques et sociales sont amplement soutenues et le seront davantage.

Déjà, le MLC, le Front et l'UNC ont répondu positivement à l'appel de la centrale électorale sur la démonstration du fonctionnement de la machine à voter. Dans un communiqué conjoint signé par la secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba et coordonnatrice du FRC, Eve Bazaïba, ainsi que le président de l'UNC, Vital Kamerhe, ces forces politiques de l'opposition congolaise ont rejeté l'utilisation de cette machine.

Relevant notamment la question légale, la surévaluation du prix de cette machine ainsi que certaines autres contraintes qui se posent, le MLC, le Front et l'UNC ont demandé à la Céni d'abandonner ce projet et de revenir au bulletin de vote qui est le mode autorisé par la loi électorale et qui offre plus de garantie, entre autres, par rapport à la tricherie.