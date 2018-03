Tunisie: 91 listes rejetées

Elle a attiré l'attention sur la non-conformité du calendrier électoral, fixé par l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), au principe de la parité horizontale. En outre, ce calendrier ne prévoit pas une période additionnelle après l'annonce des résultats définitifs des élections et le verdict du tribunal administratif, ce qui pourrait mener à la violation du principe de la parité horizontale sans la possibilité de la rectifier après le délai du 4 avril 2018. La Ligue a confirmé, dans le même communiqué, son attachement à l'application de la parité horizontale et la considère comme une étape cruciale dans l'application de l'article 46 de la Constitution tunisienne relatif à l'adoption de la parité horizontale dans la composition des conseils municipaux.

Et de préciser : «L'Isie n'a rejeté aucune liste du mouvement Ennahdha. Par contre, 4 listes du mouvement Nida Tounès, entre 10 et 12 listes du Front populaire ainsi que des listes du mouvement Projet de la Tunisie et de Afek Tounès ont été jugées irrecevables. Jarboui a ajouté que l'Instance se penche actuellement sur la vérification du respect du principe de parité horizontale, faisant remarquer que les grands partis comme Ennahdha et Nida Tounès avaient répondu favorablement aux demandes de modification relatives à ce sujet. Les listes des candidats acceptés seront publiées dans un délai ne dépassant pas le 3 mars 2018. Les listes définitives des candidats aux municipales seront publiées au plus tard le 4 avril 2018. D'autre part, la Ligue des électrices tunisiennes a dénoncé, dans un communiqué publié hier, la violation du principe de la parité horizontale dans les listes électorales candidates pour les prochaines élections municipales, précisant que le taux d'application de ce principe n'a pas dépassé les 47%.

